Atiker Konyaspor'un kampı 3 Ocak'ta başlıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un devre arası kampı 3 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dünkü Akhisarspor karşılaşmasının ardından oyunculara 2 Ocak Çarşamba gününe kadar izin verildiği belirtildi.
Açıklamada, takımın 3 Ocak Perşembe günü Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde kampa gireceği kaydedildi. Atiker Konyaspor'un kamp süresinin, sezonun 18. haftasında deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının tarihinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacağı bildirildi.
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