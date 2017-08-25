Atiker Konyaspor'dan sert açıklama!

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Lig maçında çıkan olaylar sebebiyle Konyaspor 5 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Konyaspor bu cezaya itiraz etti ancak Tahkim Kurulu cezayı onadı. Bunun ardından Konya cephesinden bir açıklama geldi.

İşte Atiker Konyapspor'ın resmi sitesinden yayınladığı açıklama:

Beşiktaş ile Samsun’da oynadığımız Süper Kupa final karşılaşması sonrasında yaşanan ve bizim de asla tasvip etmediğimiz sportmenlik dışı olaylar neticesinde PFDK’nın kulübümüze vermiş olduğu ceza Tahkim Kurulu tarafından onanmıştır.

Saha ve seyirci olayları nedeniyle Tahkim Kurulu’nun hukuk dışı aldığı bu kararın kasıtlı/taraflı olduğu ve her şeyden önemlisi camiamıza karşı iyi niyet taşımadığı anlaşılmaktadır.

Süper Kupa finalinin organizasyonu TFF tarafından gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla güvenlikle ilgili önlemleri alma sorumluluğu Türkiye Futbol Federasyonu’na aittir. Hal böyleyken saha ve seyirci olaylarının sorumluluğunun tamamı kulübümüze yanı sıra Samsun’a gitmeyip karşılaşmayı evinde ekranlardan izleyen yüz binin üzerindeki Konyaspor Passolig kartı sahibi taraftarımıza yüklenmiştir.

Görünen o ki; hukuk normları ayaklar altına alınmıştır. Kurulun tarafsızlığı bu karar özelinde tartışılır hale gelmiştir.

Bu kurum stadyum girişlerinde gerekli/yeterli önlemlerin alınmasını sağlayamadığı için, maç sırasında tribünlerde meşaleler yakılmış ve sahaya yabancı maddeler atılmıştır. Sonuç itibariyle gerçek sorumlular yerine kulübümüz orantısız şekilde cezalandırılmıştır. Gerekli önlemleri alamayan ve olayların birinci derecede sorumluları ise bu vesileyle ödüllendirilmiştir.

Tahkim Kurulu ilePFDK’nın medyada kulübümüz aleyhine başlatılan linç kampanyasını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri göz ardı etmediği verilen cezanın onanmasıyla alenen ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla tarafsızlık ilkesine gölge düşürülmüştür.

Bu olayların hemen akabinde takımımız ligin ilk maçında Trabzon deplasmanında da cezalandırılmıştır. Taraflı tarafsız herkesin fikir birliği içinde olduğu tek konu, bu müsabakada da kulübümüzün büyük bir haksızlığa uğradığıdır.

Kısacası kurulun onadığı kararla Türk Futbol tarihinin bütün sorunlu, sıkıntılı, utanç verici maçlarının hesabı tek kalemde Atiker Konyaspor’a kesilmiştir. Örnek teşkil etmesi ve caydırıcılığı düşünülerek camiamıza bedel ödettirilmeye çalışılmaktadır. Tarih bu hukuk dışı kararla, hem Atiker Konyaspor’umuzun 68 günde aldığı iki kupayı, hem de bu başarıyı cezalandırmaya çalışanları mutlaka yazacaktır.

Yakın gelecekte Atiker Konyaspor’umuzun önü farklı sebeplerle kesilmeye çalışılabilir. Ancak biz camia olarak kenetlendiğimiz sürece karşımıza çıkabilecek her türlü engeli aşabilecek güçteyiz. Başarılarımız tarihte yerini altın harflerle almıştır, diğer konular bir bütün olduğumuz sürece gelip geçecektir.

Netice itibariyle Atiker Konyaspor’umuz 5 maç seyircisiz oynama ve toplamda 350 bin lira para cezası almıştır. Böylelikle Türk Futbolu kurtulmuş, geçmişteki daha acı ve çok daha büyük olayların üzeri de böylelikle örtülmüştür. Bu orantısız cezayı camiamıza reva görenlere hayırlı uğurlu olsun!

ATİKER KONYASPOR KULÜBÜ