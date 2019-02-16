Atiker Konyaspor'dan paylaşım
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor arasında oynanan bir maçta dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Martin Skrtel, Konyasporlu futbolcu Leonard Zhuta'ya sert bir müdahalede bulundu. Hakem Fırat Aydınus, Slovak futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı.
Atiker Konyaspor ise sosyal medyadan Zhuta'nın aldığı darbe sonrası bacağında meydana gelen yaralanmayı paylaştı:
Skrtel ile girdiği mücadele sonrası futbolcumuz Zuta’nın ayağı. 📸 pic.twitter.com/8dlEjXcMve— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2019
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