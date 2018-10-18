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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
18.10.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Atiker Konyaspor'dan anlamlı bağış

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Atiker Konyaspor'dan anlamlı bağış

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçındaki bilet satış gelirlerini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'na (SOBE) bağışladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Atiker Konyaspor'da maç öncesi yapılan açıklamada, masraflar çıktıktan sonra bu maçın bilet satış gelirlerini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'na (SOBE) bağışlanacağını açıklanmıştı. Konyasporlu yöneticiler temsili olarak hazırlanan 350 bin TL tutarındaki çeki düzenlenen törenle bugün vakıf yöneticilerine teslim etti.

Törende konuşan ikinci başkan Selçuk Aksoy, "Biz yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla Fenerbahçe maçı bilet satış gelirlerini SOBE Vakfı'na bağışlayacağımızı taahhüt etmiştik. Bugün de Konyaspor adına sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi için buradayız. Camiamız adına son derece mutluyuz gururluyuz. Bununla beraber SOBE'nin oluşmasında SOBE'nin ilk mimarı olan bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı'ya ayrıca vakıf başkanımız Sayın Mustafa Ak'a ve yönetim kurulundaki tüm üyelere buraya verdikleri emekten dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Bizim görevimiz taraftarlarımızın vermiş olduğu desteği bir köprü vazifesi yaparak SOBE'ye aktarmaktı. Umarım bunda da başarılı olmuşuzdur. Bu vesileyle de Konya'daki tüm hayırseverleri SOBE'ye davet ediyorum. Buranın farkındalığını artması için burada vakıf adına çalışan iş adamlarına da destek olmaları gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Umarım amacımız yerine ulaşır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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