Atiker Konyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını açıkladı. Atiker Konyaspor, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getirdi.
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
Atiker Konyaspor’umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır.
Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın’a bugüne kadar Atiker Konyaspor’umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
KONYASPOR'DA RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ
Atiker Konyaspor'un 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy da, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 2 yıllığına anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Teknik direktör arayışında olan Atiker Konyaspor, en son Trabzonspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Atiker Konyaspor 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, ''Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardık. Hocamızı cuma gününe kadar şehre getirerek sözleşmemizi imzalayacağız. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
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