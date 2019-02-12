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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.02.2019 - 21:17, Son Güncelleme:

Atiker Konyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

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Atiker Konyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına başladı.

16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak Atiker Konyaspor hazırlıklarına bir günlük izin sonrasında yapılan antrenmanla başladı.

Kayacık Tesislerinde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado katılmadı. E.Y. Malatyaspor maçında ilk 11’de sahaya çıkan oyunculardan bazılarının aktif dinlenme yaptığı antrenman sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İki grupta oynanan 5’e 3 ve topla oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Selim Ay ve Mücahit Can Akçay ise topla oyun ve çift kalede yer almazken, takımdan ayrı olarak Atletik Performans Antrenörü Alper Aşçı yönetiminde çalıştı.

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