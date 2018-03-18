Atiker Konyaspor'a altın 3 puan
Süper Lig'in 26. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Ev sahibi takımın golünü 4. dakikada Samuel Eto'o ve 90+3'te Adis Jahovic kaydetti. Sergen Yalçın'ın ekibi bu skorla 24 puana yükseldi, Kayserispor 41 puanda kaldı. Atiker Konyaspor'da 75. dakikada Mehdi Bourabia çift sarı karttan oyun dışı kaldı. Kayserispor'da ise 90+1'de kaleci Silviu Lung kırmızı kart gördü. Kaleye geçen Sapunaru'yu Jahovic frikikten avladı. Konyaspor ligde bir sonraki hafta Osmanlıspor deplasmanına gidecek.
Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu
Hakemler: Halis Özkahya , Süleyman Özay , Hakan Yemişken
Atiker Konyaspor: Serkan , Skubic , Ali Turan Selim Ay , Ferhat Öztorun , Moke , Bourabia , Volkan Şen (Ömer Ali dk. 67 ), Milosevic (Jolkan Fındıklı dk. 89 ?), Fofana , Eto'o (Jahovic dk. 72 )
Yedekler: Patrick, Orkan, Yatabare, Hadziahmedovic, Eren, Selim, Jonsson, Vedat, Musa
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kayserispor: Lung , Sapunaru , Kucher , Atila Turan , Lopes , Şamil Cinaz , Badji (Boldrin dk. 46 ), Deniz Türüç , Mendes (Wiliam dk. 74 ), Umut Bulut , Kravets (Gyan dk. 46 )
Yedekler: Vedat Karakuş, Levent, Erdal Öztürk, Amolim, Erkan, Güray Vural, Nikola, Varela
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Samuel Eto'o (dk. 4), Jahovic (dk. 90+4) (Atiker Konyaspor)
Kırmızı kartlar: Bourabia (dk. 75) (Atiker Konyaspor), Lung (90+3) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Deniz, Sapunaru (Kayserispor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Kayserispor savunmasının yaptığı hatada, defansın arasına girerek topu kapan Samuel Eto'o, çaprazdan vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top ağlara gitti. 1-0
29. dakikada Tiago Lopes'in sağ kanattan ortasında Umut Bulut ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı. Golcü oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.
34. Nejc Skubic'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Volkan Şen, sert bir şut çıkardı ancak savunma bu pozisyonda araya girerek tehlikeyi önledi.
41. dakikada Moryke Fofana'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ferhat Öztorun ceza alanı içine ortasını yaptı. Lung'un uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Topla buluşan Skubic'in şutunda top üstten auta gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Cristian Sapunaru'nun Moryke Fofana'ya yaptığı faul sonrasında Atiker Konyaspor, Ferhat Öztorun ile sol kanattan serbest kullandı. Ferhat'ın ortasında Wilfred Moke kafa vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top kornere çıktı.
75. dakikada Atiker Konyaspor'un korner kullandığı sırada rakip savunma oyuncusuna yaptığı hareket nedeniyle Bourabia ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
90+2. dakikada Jahovic, savunmadan atılan uzun topta kaleci Lung'la karşı karşıya kaldı. Lung, kendisini çalımlayan Jahovic'e faul yaptı ve son adam olduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lung'un atılmasıyla kaleye Sapunaru geçti.
90+4. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Jahovic geçti. Jahovic'in yaptığı düzgün vuruşta, kaleye geçen Sapunaru, topa müdahale edemedi ve Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı.
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