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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriAtiker Konyaspor'a altın 3 puan
Futbol Atiker Konyaspor'a altın 3 puan
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Futbol
18.03.2018 - 15:31, Son Güncelleme:

Atiker Konyaspor'a altın 3 puan

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Atiker Konyaspor'a altın 3 puan

Süper Lig'in 26. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Ev sahibi takımın golünü 4. dakikada Samuel Eto'o ve 90+3'te Adis Jahovic kaydetti. Sergen Yalçın'ın ekibi bu skorla 24 puana yükseldi, Kayserispor 41 puanda kaldı. Atiker Konyaspor'da 75. dakikada Mehdi Bourabia çift sarı karttan oyun dışı kaldı. Kayserispor'da ise 90+1'de kaleci Silviu Lung kırmızı kart gördü. Kaleye geçen Sapunaru'yu Jahovic frikikten avladı. Konyaspor ligde bir sonraki hafta Osmanlıspor deplasmanına gidecek.

Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu

Hakemler: Halis Özkahya , Süleyman Özay , Hakan Yemişken

Atiker Konyaspor: Serkan , Skubic , Ali Turan Selim Ay , Ferhat Öztorun , Moke , Bourabia , Volkan Şen (Ömer Ali dk. 67 ), Milosevic (Jolkan Fındıklı dk. 89 ?), Fofana , Eto'o (Jahovic dk. 72 )

Yedekler: Patrick, Orkan, Yatabare, Hadziahmedovic, Eren, Selim, Jonsson, Vedat, Musa

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kayserispor: Lung , Sapunaru , Kucher , Atila Turan , Lopes , Şamil Cinaz , Badji (Boldrin dk. 46 ), Deniz Türüç , Mendes (Wiliam dk. 74 ), Umut Bulut , Kravets (Gyan dk. 46 )
Yedekler: Vedat Karakuş, Levent, Erdal Öztürk, Amolim, Erkan, Güray Vural, Nikola, Varela

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Samuel Eto'o (dk. 4), Jahovic (dk. 90+4) (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Bourabia (dk. 75) (Atiker Konyaspor), Lung (90+3) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Deniz, Sapunaru (Kayserispor)

Atiker Konyaspora altın 3 puan


Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Kayserispor savunmasının yaptığı hatada, defansın arasına girerek topu kapan Samuel Eto'o, çaprazdan vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top ağlara gitti. 1-0

29. dakikada Tiago Lopes'in sağ kanattan ortasında Umut Bulut ceza alanı içinden kafa vuruşunu yaptı. Golcü oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

34. Nejc Skubic'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Volkan Şen, sert bir şut çıkardı ancak savunma bu pozisyonda araya girerek tehlikeyi önledi.

41. dakikada Moryke Fofana'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ferhat Öztorun ceza alanı içine ortasını yaptı. Lung'un uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Topla buluşan Skubic'in şutunda top üstten auta gitti.

Atiker Konyaspora altın 3 puan

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Cristian Sapunaru'nun Moryke Fofana'ya yaptığı faul sonrasında Atiker Konyaspor, Ferhat Öztorun ile sol kanattan serbest kullandı. Ferhat'ın ortasında Wilfred Moke kafa vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top kornere çıktı.

75. dakikada Atiker Konyaspor'un korner kullandığı sırada rakip savunma oyuncusuna yaptığı hareket nedeniyle Bourabia ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
90+2. dakikada Jahovic, savunmadan atılan uzun topta kaleci Lung'la karşı karşıya kaldı. Lung, kendisini çalımlayan Jahovic'e faul yaptı ve son adam olduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lung'un atılmasıyla kaleye Sapunaru geçti.

90+4. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Jahovic geçti. Jahovic'in yaptığı düzgün vuruşta, kaleye geçen Sapunaru, topa müdahale edemedi ve Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı.

Atiker Konyaspora altın 3 puan

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