Atiker Konyaspor, Zuta ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
08.01.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

Atiker Konyaspor, Zuta ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

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Atiker Konyaspor, Zuta ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Atiker Konyaspor, Hırvatistan’ın HNK Rijeka takımından 26 yaşındaki Makedon futbolcu Leonard Zuta ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil beyazlı ekip, yeni transferi Zuta için devre arası kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da imza töreni düzenledi. Törende konuşan Leonard Zuta, “Her şey güzel geçti. Görüşmelere başladıktan sonra 2-3 gün içerisinde bütün konularda anlaşmaya vardık. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ümit ediyorum ki adaptasyon sürecini çok kısa sürede tamamlayacağım. Zaten burada daha önceden tanıdığım Adis Jahovic var. Onun burada olması adaptasyon sürecimin daha hızlı geçmesini sağlayacak. Takım adına faydalı olmak için elimden geleni yapacağım. Kendi açımdan da oynayabildiğim kadar çok oynamak, fazla süre almak ve takımıma elimden geldiği kadar katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"SÜPER LİG, AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

Spor Toto Süper Lig'in Avrupa'nın en iyi 5 liginden biri olduğunu ileri süren Zuta, "Mücadele dolu ve oldukça kaliteli bir lige geldim. Zaten iki sene önce Avrupa Ligi maçında Medipol Başakşehir’e karşı oynamıştım. Orada da bunu görmüştüm. Çok kaliteli stadyumlara ve taraftarlara sahip bir lig. Bu yüzden burada oynamayı tercih ettim" diye konuştu.

Leonard Zuta, kendisini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar yeşil beyazlı formaya imza attı. Zuta'nın 23 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

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