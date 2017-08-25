Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2017-18 sezonu grup aşamasında mücadele edecek Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri, bugün belli olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi, TSİ 14.00'te Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.
Organizasyona grup aşamasından katılan Atiker Konyaspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan elenerek gelen Medipol Başakşehir, kurada Türkiye'yi temsil eden takımlar olacaklar.
Fenerbahçe ise play-off turu ilk maçında deplasmanda 2-0 kaybettiği Makedon temsilcisi Vardar'a Kadıköy'de de 2-1 yenilince, turnuvaya veda etti.
Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ TORBALAR
1. Torba: Arsenal, Zenit, Lyon, Dinamo Kiev, Villarreal, Athletic Bilbao, Lazio, Milan, Viktoria Plzen, RB Salzburg, Kopenhag, Braga
2. Torba: Steaua Bükreş, Ludogorets, BATE, Everton, Young Boys, Marsilya, Sociedad, Maccabi Tel Aviv, Lokomotiv Moskova, Austria Wien, Hertha Berlin, Nice
3. Torba: Astana, Partizan, Hoffenheim, Köln, Rijeka, Vitoria Guimaraes, Atalanta, Zulte Waregem, Zorya Luhansk, Rosenborg, Sheriff Tiraspol, Hapoel Be'er Sheva
4. Torba: Apollon, Başakşehir, Konyaspor, Vitesse, Slavia Prag, Kızılyıldız, Skenderbeu, Fastav Zlin, AEK, Lugano, Vardar, Östersund