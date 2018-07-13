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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
13.07.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Atiker Konyaspor Umar Aminu'yu kiralıyor!

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Atiker Konyaspor Umar Aminu'yu kiralıyor!

Atiker Konyaspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar’da birinci hedef olan Aatif transferi çıkmaza girince teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda rota Osmanlı’nın yıldızı Umar Aminu’ya döndü.

Atiker Konyaspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar’da birinci hedef olan Aatif transferi çıkmaza girince teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda rota Osmanlı’nın yıldızı Umar Aminu’ya döndü. Nijeryalı kanat oyuncusunu Trabzonspor’da çalışırken de kadrosuna katmayı çok isteyen Çalımbay’ın bu konuda çok ısrarcı olduğu öğrenildi. Yönetimin vakit kaybetmeden görüşmelere başladığı ifade edilirken kiralama bedeli olarak da 1 milyon Euro önerildiği kaydedildi. 1. Lig’e düşen ve yeniden geri dönmeyi hedefleyen Osmanlıspor’un Umar’ı bu rakama kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Tarafların birkaç güne kadar el sıkışmasına kesin gözle bakılıyor.

MUSA DA LİSTEDE

Konyaspor’un Osmanlıspor’dan istediği isim Umar’la sınırlı değil. Orta saha oyuncusu Musa Çağıran da listede. Adı birçok Süper Lig takımıyla anılan Musa için de Konyaspor yönetiminin aynı kiralık formülünü devreye sokacağı bildirildi. Başarılı oyuncunun ismi özellikle Beşiktaş’la ciddi şekilde anılıyordu. (Fanatik)

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