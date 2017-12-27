Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı ilk maç için Konya'ya gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, basın açık yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla Konya'ya hareket etti. Trabzonspor'da izinli olan Burak Yılmaz, gribal enfeksiyon geçirten Dame N'Doye ile hafif sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Batuhan Artarslan ile kaleci Onur Recep Kıvrak, Ogenyi Onazi ve Theo Bongonda olmak üzere 7 oyuncu kafilede yer almadı.Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi, Theo Bongonda, tedavisi süren Hasan Batuhan Artarslan ile hasta olan Dame N'Doye katılmadı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı. Trabzonspor kafilesi saat 14.30'da özel uçakla Konya'ya gidecek.

Atiker Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Atiker Konyaspor Trabzonspor maçı bu akşam oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma A spor kanalından canlı olarak yayınlanacak

"Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek: "Ciddi eksiklerimiz ve sakatlarımız var ama bunları hiçbir zaman bahane olarak ortaya koymadık, koymayacağız da. Sahaya çıkacak oyuncularımız en iyi mücadeleyi gösterecek"



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "İkinci yarıda kadromuza katacağımız oyuncularla kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız." dedi. Özdilek, Konyaspor TV'ye yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Trabzonspor ile yapacakları maç için tek düşüncelerinin ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek olduğunu belirtti. Özdilek, "Yine söylüyorum bulunduğumuz oyuncu profilinde ciddi eksiklerimiz ve sakatlarımız var ama bunları hiçbir zaman bahane olarak ortaya koymadık, koymayacağız da. Sahaya çıkacak oyuncularımız en iyi mücadeleyi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kupada maçların iki ayaklı eleme usulüne oynandığını hatırlatan Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden çok telaş yapmadan sağlıklı ve stratejik bir şekilde oyun oynayacağız. İkinci yarıda kadromuza katacağımız oyuncularla kupada daha önce de söylediğim gibi gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Çünkü geçen senenin kupa sahibi takımıyız. Kolay bir kura mı? Tabii ki değil ama kupada da üst turlarda yolunuza devam etmek istiyorsanız artık önünüze gelen her takımla mücadele etmeyi bilmelisiniz. Bu şartlarda bu akşamki maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp ikinci maç için avantaj yakalamak istiyoruz."

Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongondanın yanı sıra tedavileri devam eden Batuhan ile hasta olan NDoye katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışmalara yer verildi. Bordo-mavililer bugün saat 14.30da özel uçak ile Konyaya hareket edecek.

TRABZONSPORUN ATİKER KONYASPOR MUHTEMEL 11İ ŞU ŞEKİLDE:

Esteban- Kamil, Uğur, Durica, Mas- Kucka, Okay- Castillo, Sosa, Volkan- Rodallega

SAKAT: Batuhan

CEZALI: Yok