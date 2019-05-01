Atiker Konyaspor: "TFF ve Alanyaspor'un alacağı her türlü kararın yanındayız"
Atiker Konyaspor tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor maçının ertelenmesi konusunda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Aytemiz Alanyaspor’un değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetinin konu hakkında alacağı kararın sonuna kadar yanında olacağız denildi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayserispor deplasmanı dönüşü yaptıkları kaza sonrasında Josef Sural’ın hayatını kaybetmesi ve 6 futbolcunun yaralanması tüm Türkiye’de olduğu gibi camiamızda da derin bir üzüntüye sebep olmuştur. Önümüzdeki pazartesi gecesi oynanması planlanan müsabakaya A.Alanyaspor’un bu şartlarda hazırlanması mümkün görünmemektedir. Acılar ve yaralar bu kadar taze iken hem bizim açımızdan hem de komşu ve dost şehrimizin güzide kulübü Alanyaspor açısından bu müsabakanın belirlenen tarihte oynanmasının gönüllerde, akıllarda ve vicdanlarda kalıcı hasarlar bırakacağı aşikardır. Türkiye Futbol Federasyonumuzun bu konuya hassasiyetle yaklaşacağından ve gerekli kararları alacağından şüphemiz yoktur. Bizler Atiker Konyaspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor’un değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetinin konu hakkında alacağı kararın sonuna kadar yanında olacağımızı bildiriyor bir kez daha Josef Sural’ın ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Aytemiz Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz."
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