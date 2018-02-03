Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında. Turuncu-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligde son 4 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, Konya deplasmanından galibiyetle dönerse bu haftayı da lider kapatmayı garantilemiş olacak. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanamayan Atiker Konyaspor ise 16 puanla haftaya 17. sırada giriyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Attamah geri dönüyor
Medipol Başakşehir'de, geçtiğimiz hafta oynanan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Joseph Attamah, bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Tunay Torun'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Clichy ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Clichy, yarınki mücadelede sarı kart görmesi halinde, 21. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında oynayamayacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER
Süper Lig tarihinde Başakşehir'le oynadığı ilk maçı kazanan Konyaspor, daha sonra rakibi karşısında galibiyet alamadı. Evinde beş maçtır Başakşehir'i mağlup edemeyen Konyaspor, son dört karşılaşmanın üçünde rakip fileleri havalandıramadı. Ligde oynadığı son 13 maçta sadece bir kez kaybeden Başakşehir, tek yenilgisini deplasmanda Sivasspor karşısında aldı. Bu sezon Süper Lig'de en az faul yapan takım Başakşehir.
Abdullah Avcı'nın ekibi, aynı zamanda ligde şu ana kadar kırmızı kart görmeyen tek takım. Ligin ilk 19 haftasında Başakşehir'den daha az ikili mücadele ve hava topu kazanan takım yok. Konyaspor'un iç sahada attığı son sekiz golün yedisi, maçların 58'inci dakikasından sonra geldi. Şu ana kadar maçların ilk yarısında en çok gol atan takım Başakşehir. Başakşehir, ayrıca son 15 dakikalarda rakip fileleri en fazla havalandıran üç ekipten biri. Süper Lig'de bu sezon köşe vuruşlarından en çok gol bulan iki takım Başakşehir ve Fenerbahçe. Başakşehir'in deplasmanda attığı son dört golün üçü kafa vuruşlarından geldi. Bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım olan Konyaspor, aynı zamanda geri düştüğü karşılaşmalardan en az puan çıkaran ekip.
Şu ana kadar Süper Lig'de ortalama olarak ilk golü bulma zamanı en erken takım Başakşehir. Başakşehir'in 5-0 kazandığı Karabükspor maçında 2 gol ve 2 asist yapan Edin Visca, 2014/15'in başından bu yana Süper Lig'de bir maçın tek devresinde dört gole katkıda bulunan ilk isim oldu. Konyaspor'un Göztepe'den transferi Adis Jahovic, ilk 19 hafta itibarıyla attığı gollerle ligde takımına en fazla puan kazandıran oyuncu.
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