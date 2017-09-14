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Atiker Konyaspor, Marsilya karşısında direnemedi

Temsilcimiz Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu. Velodrome Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Marsilya'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Rami kaydetti. Bu sonucun ardından Marsilya grubun ilk maçından 3 puanla ayrılırken, Atiker Konyaspor evine puansız döndü.

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Stat: Velodrome Stadı 
Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya)
Olympique Marsilya: Pele, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Kamara, Gustavo, Sanson, Thauvin (Dk. 74 Ocampos), Germain (Dk. 81 Sarr), Payet (Dk. 88 Anguissa) 
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Jansson), Bourabia, Ömer Ali Şahiner ( Dk. 72 Ezekiel), Musa Araz (Dk. 45 Milosevic), Fofana, Evouna 
Gol: Dk. 48 Rami (Olympique Marsilya) 
Sarı kartlar: Dk. 5 Ali Turan, Dk. 35 Ferhat Öztorun, Dk. 43 Musa Araz, Dk. 52 Moke (Atiker Konyaspor), Dk. 70 Gustavo (Olympique Marsilya) 

Atiker Konyaspor, Marsilya karşısında direnemedi

MAÇTAN DAKİKALAR!
10. dakikada Payet'in yaklaşık 35 metreden yaptığı vuruyta, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti. 
12. dakikada Atiker Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner’in orta sahadan pasına hareketlenen Evouna'nın kaleye yakın mesafede sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top yandan az farkla auta gitti. 
26. dakikada Skubic'in sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pele'de kaldı.
48. dakika ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Payet'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza yayı üzerinde iyi yükselen Rami, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 

Atiker Konyaspor, Marsilya karşısında direnemedi

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