Atiker Konyaspor, Marsilya karşısında direnemedi

Stat: Velodrome Stadı
Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya)
Olympique Marsilya: Pele, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Kamara, Gustavo, Sanson, Thauvin (Dk. 74 Ocampos), Germain (Dk. 81 Sarr), Payet (Dk. 88 Anguissa)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Jansson), Bourabia, Ömer Ali Şahiner ( Dk. 72 Ezekiel), Musa Araz (Dk. 45 Milosevic), Fofana, Evouna
Gol: Dk. 48 Rami (Olympique Marsilya)
Sarı kartlar: Dk. 5 Ali Turan, Dk. 35 Ferhat Öztorun, Dk. 43 Musa Araz, Dk. 52 Moke (Atiker Konyaspor), Dk. 70 Gustavo (Olympique Marsilya)
MAÇTAN DAKİKALAR!
10. dakikada Payet'in yaklaşık 35 metreden yaptığı vuruyta, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.
12. dakikada Atiker Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner’in orta sahadan pasına hareketlenen Evouna'nın kaleye yakın mesafede sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.
26. dakikada Skubic'in sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pele'de kaldı.
48. dakika ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Payet'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza yayı üzerinde iyi yükselen Rami, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.