Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçına hazır!
ATİKER Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Ligin 32’nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspora konuk olacak Atiker Konyaspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve 8e 2 ile başladı. El topu ile devam eden antrenman reaksiyon-sürat çalışması ile sona erdi. Antrenmanda tedavisi devam eden Abdou Razack Traore ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde koşu ve topla çalışma yaptı.
Yeşil beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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