Atiker Konyaspor kafilesi, Marsilya'ya gitti

Atiker Konyaspor,Â 14 EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Olimpik Marsilya ile Marsilya'da Veledrome StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak. Atiker Konyaspor BaÅŸkanÄ± Fatih YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeÅŸil-beyazlÄ± kafile bugÃ¼n Konya HavalimanÄ±'ndan saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda uÃ§akla Marsilya'ya hareket etti.Â

Marsilya maÃ§Ä±nÄ±n takÄ±mÄ±n kendisini test etmesi acÄ±sÄ±ndan sÄ±nav olacaÄŸÄ±nÄ± ifade edenÂ Teknik DirektÃ¶r Mustafa ReÅŸit AkÃ§ay, ''Zor bir mÃ¼sabakaya gidiyoruz. Bu maÃ§, sezon baÅŸÄ± olduÄŸundan, bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan kendimizi test etme aÃ§Ä±sÄ±ndan sÄ±nav olacak. Sezon baÅŸÄ±ndan bu tarafa toparlanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Transferlerimizi ve eski oyuncularÄ±mÄ±z bir araya getirerek iyi bir takÄ±m oluÅŸturmaya gayret gÃ¶steriyoruz. Bu da iyi olmamÄ±zÄ± kÄ±saltacak ya da kendimizi daha farklÄ± aÃ§Ä±lardan gÃ¶rmemizi saÄŸlayacak bir maÃ§. UmarÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi geliÅŸir. Beklentimiz iyi bir futbol oynamak'' dedi.

KulÃ¼p baÅŸkanÄ± Fatih YÄ±lmaz da, gÃ¼zel bir sonuÃ§la dÃ¶nmeyi hedeflediklerini belirterek, ''Bu yÄ±l Avrupa'da ikinci bir deneyimimizi yaÅŸayacaÄŸÄ±z. TakÄ±m olarak Alanya maÃ§Ä±nda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yenilgi nedeniyle moral bozukluÄŸu oldu ama bunu Ã§abuk atlacak gÃ¼Ã§teÂ ve deneyimdeyiz. Orada kora kor mÃ¼cadele edeceÄŸiz ve iyi bir sonuÃ§la dÃ¶neceÄŸiz diye konuÅŸtu

Atiker Konyaspor, Marsilya maÃ§Ä±nÄ±n 18 EylÃ¼l Pazartesi BeÅŸiktaÅŸ ile oynayacak.