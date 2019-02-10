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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.02.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Atiker Konyaspor ile Yeni Malatyaspor yenişemedi:1-1

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Atiker Konyaspor ile Yeni Malatyaspor yenişemedi:1-1

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçın hakemi Halil Umut Meler, Atiker Konyasporlu oyuncu Jevtovic'in yerde kaldığı pozisyonun ardından, önce penaltı noktasını gösterdi; sonra VAR'a giderek kararını değiştirdi. Konuk takım, 74'te Aleksic'in golüyle skoru 1-0'a getirdi. Atiker Konyaspor, 85'te Jahovic'in penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. Nefes kesen karşılaşma bu skorla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 33'e yükselten yeşil-beyazlılar, 6. sıradaki yerini korudu. Puanını 34'e yükselten Malatyaspor ise 4. sırada yer aldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye 

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel xx, Abdullah Bora Özkara xx 

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xxx, Ali xx, Flipovic xx, Zuta xx, Volkan xx, Jevtovic xxx (Yatabare dk. 79 ?), Ömer Ali xx (Fofana dk. 56 x), Traore x (Ali Çamdalı dk. 69 x), Milosevic xx, Jahovic xxx 

Malatyaspor: Farnolle x, Chebake xx, Mina xx, Murat xx, Bülent xx, Donald x, Murat Yıldırım xx, Aleksic xxx, Guilherme x (Aboubakar dk. 62 x), Bifouma xxx (Ahmed dk. 73 x), Adem x (Ömer dk. 82 ?) 

Sarı kartlar: Filipovic, Jevtovic, Serkan, Jahovic, Ali Turan (Konyaspor), Donald, Aboubakar, Adem, Farnolle (EY. Malatyaspor)

En Çok Oynanan Bahis
  • 147Galatasaray - Trabzonspor
    3
    MS1
    1,45
    87782kez oynandı
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Maçtan dakikalar

27. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic’in rakip takımın savunma oyuncusunu çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.

35. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda caza sahası içinde seken topu kontrol eden Filipovic’in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

45+3. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde Jevtovic'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Meler pozisyonu inceledikten sonra penaltıyı iptal etti.

58. dakikada Atiker Konyaspor’un ceza sahası yakınlarında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Jahovic’in vurduğu şut barajdan sekerek Malatyaspor kalecisi Farnolle’nin son anda yaptığı müdahale ile kornere çıktı. 

60. dakikada orta alanda gelişen Malatyaspor atağında topla buluşan Bifouma ceza sahası dışından ilk vurduğu şutun savunmadan dönmesinin ardından topu yeniden kazanarak uzak köşeye yeniden şut çekti. Bu şutta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 

74. dakikada sol kanatta gelişen Malatyaspor atağında Ahmed’in rakibinden sıyrılarak verdiği pasta topla buluşan Aleksic’in vurduğu şut ağlarla buluştu. 0-1 

83. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içine verilen pasta topu almak için hareketlenen Jahovic kaleci Farnolle’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Jahovic topu ağlarla buluşturdu. 1-1 

90. dakika sol kanattan gelişen Malatyaspor atağında Aboubakar’ın ceza sahası içinde verdiği pasla topla buluşan Ömer’in boş kaleye vurduğu şut kale direğinin yanından auta çıktı.  

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Atiker Konyaspor ile Yeni Malatyaspor yenişemedi:1-1

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