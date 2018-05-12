Konyaspor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. İlk yarıda İzmir'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi 1-0 kazandı. Süper Lig'deki son yedi maçının altısında kalesini gole kapatan yeşil beyazlılar, gol yediği tek karşılaşmada Bursaspor'a mağlup oldu. Konyaspor, evinde üç maçtır gol yemeden kazanıyor. Yeşil beyazlılar iç sahada en son Kasım 1990-Ocak 1991 arasında dört maç art arda gol yemeden kazanmıştı. Deplasmanda sekiz maçtır galip gelemeyen Göztepe, bu seriden önce oynadığı yedi maçın beşini kazanmıştı. İzmir ekibi en son, küme düştükleri 1999/2000 sezonunda deplasmanda arka arkaya dokuz maç galip gelememişti.

Süper Lig'de şu ana kadar en az isabetli orta yapan üç takımdan ikisi Konyaspor ve Göztepe. Bu sezon ligde öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden ve geri düştüğü maçlarda en az puan toplayan takım Konyaspor. Sergen Yalçın göreve geldikten sonra oynadığı sekiz maçta 1.8 puan ortalaması yakalayan Konyaspor, sezonun ilk 24 haftasında 0.8'lik ortalama tutturabilmişti. Ligde şu ana kadar en fazla kurtarış yapan kaleci Serkan Kırıntılı. Serkan ayrıca en az beş maça çıkmış kaleciler arasında kurtarış yüzdesi olarak sadece Fabri'nin gerisinde. Sezonun ilk yarısında Antalyaspor formasıyla rakip kaleye çektiği 17 isabetli şutun altısı gol olan Samuel Eto'o, devre arasında transfer olduğu Konyaspor'da sekiz isabetli şutta aynı sayıda gol buldu. Bu sezon Göztepe formasıyla en çok gol atan oyuncu, devre arasında Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic. Şu an İzmir ekibinin kadrosundaki en skorer oyuncu ise devre arasında takıma katılan Demba Ba.

En Çok Oynanan Bahis 311 Konyaspor - Göztepe 3 MS1 1,30 11693 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 311 Konyaspor - Göztepe 3 11,30 %90,70 X3,75 %2,26 26,00 %7,04

Atiker Konyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Atiker Konyaspor Göztepe maçı bugün 19:00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe deplasmandaki son maçına çıkıyor

Sarı-kırmızılı ekip 33. hafta mücadelesinde yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşacak. Ligde 33. haftaya 48 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, 2017-2018 sezonunun son deplasman maçında Atiker Konyaspor'a karşı mücadele edecek. Bu sezon dış sahada oynadığı 16 maçta 19 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekibin, son 8 deplasman maçında galibiyeti yok.

Göztepe'nin ligi 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali, Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla kalmadı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Atiker Konyaspor-Göztepe maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Geçen sezon Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasına katkı veren ve ligin ilk devresinde sarı-kırmızılı formayla 14 gol atan Adis Jahovic, transfer olduğu Atiker Konyaspor'la eski takımına rakip olacak. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, daha önce yardımcılığını yaptığı Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın karşısına çıkacak. Göztepe'de Kadu, Kerem Atakan Kesgin ve Sabri Sarıoğlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Öğlen hava yoluyla Konya'ya gidecek sarı-kırmızılı ekip, son çalışmasını orada yapacak.

Ahmet Baydar: "Göztepe maçı bizim için final karşılaşması"

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Göztepe’yi yenerek son haftaya rahat girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında yarın Göztepe’yi konuk edecek Atiker Konyaspor’da Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar olmazsa olmaz bir maça çıkacakların söyledi. Baydar, "Cumartesi akşamı kendi evimizde ve taraftarımızın önünde bizim için olmazsa olmaz bir müsabakaya çıkacağız. Takımımızda moraller yerinde. Bütün futbolcularımız bu müsabakanın ne kadar önemli olduğunun bilinci içindeler. Taraftarlarımız ve şehir heyecanla bu maçı bekliyor. Karşılaşmaya ilgi üst seviyede. Maçın başından itibaren yoğun taraftar desteğiyle rakibimizin üzerine baskı kurup hedeflediğimiz üç puanı almak istiyoruz. Biz özellikle iç sahada stres düzeyi yüksek müsabakalarda iyi futbol oynayıp istediğimizi alan bir takımız. Camia olarak bu karşılaşmada ÿfutbolcularımızın mücadele isteği ve ortaya koyacağı performansa inanıyoruz. Oyuncularımız sahaya çıkacak ve 90 dakika sonunda üç puanı hanemize yazdırarak hepimizi mutlu edeceklerdir" dedi.

ATİKER KONYASPOR İÇİN FİNAL KARŞILAŞMASI

Göztepe maçının final maçı olduğunu belirten Baydar, "Futbolcular sahada gerekeni yaparken, taraftarlarımızda tribünlerde son dakikaya kadar skor ne olursa olsun oyuncularımıza destek vereceklerdir. Bilet satışlarının hayli iyi olduğunu biliyoruz. Ancak bu Atiker Konyaspor için gerçek bir final karşılaşması. O yüzden bu maçta boş koltuk kalmaması gerekiyor. Kalbi Konyaspor sevgisiyle atan herkesi hiçbir gerekçe olmaksızın cumartesi akşamı Büyükşehir Belediye Stadyumu’na bekliyoruz. Bu hepimiz için son derece hayati bir karşılaşma. Bugün el ele verip takımımızı destekleme ve onlara itici bir güç olma zamanı. Bu maçtan galibiyetle ayrılıp Süper Lig’de yolumuza devam edeceğimize sonuna kadar inanıyoruz diye konuştu.