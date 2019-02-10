Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler, Atiker Konyasporlu oyuncu Jevtovic'in yerde kaldığı pozisyonun ardından, önce penaltı noktasını gösterdi; sonra VAR'a giderek kararını değiştirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Konyaspor ligde 32 puanla 6. sırada yer alırken, ligin bir başka flaş takımı Evkur Yeni Malatyaspor ise 33 puanla ligde 4. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Flipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Jahovic
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cevahir, Murat Akça, Mina, Issam Chebake, Guilherme, Donald, Bifouma, Aleksic, Murat Yıldırım, Adem Büyük
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