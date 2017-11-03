Atiker Konyaspor bir ilki başardı!

Atiker Konyaspor, Avrupa kupalarında tarihinin ilk deplasman puanını aldı. Mehmet Özdilek ise, Konyaspor'un başında çıktığı ilk Avrupa sınavında puanla tanıştı.Salzburg deplasmanında Avrupa kupalarındaki 10'uncu maçına çıkan Konyaspor, ilk kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor puanını 4'e çıkardı, Salzburg ise 8 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında Vitoria Guimaraes deplasmanda Marsilya'yı 1-0 mağlup etti. Guimaraes 4 puana çıkarken Marsilya 6 puanda kaldı.
Grupta beşinci hafta müsabakaları, Atiker Konyaspor ile Marsilya, Salzburg ile Vitoria Guimaraes arasında 23 Kasım'da oynanacak.
Stat: Salzburg
Hakemler: Paolo Mazzoleni, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo (İtalya)
Salzburg: Stankovic, Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer, Haidara (Dk. 74 Yabo), Wolf (Dk. 69 Minamino), Samassekou, Berisha, Gulbrandsen (Dk. 87 Schlager), Dabbur
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Moke, Ferhat Öztorun, Jonsson (Dk. 46 Ali Çamdalı), Mehdi Baurabia, Ömer Ali Şahiner, Musa Araz (Dk. 62 Fofana), Milosevic (Dk. 89 Volkan Fındıklı), Evouna
Sarı kartlar: Dk. 29 Jonsson, Dk. 77 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)