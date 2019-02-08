Atiker Konyaspor bez torba dağıtacak
Atiker Konyaspor, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında E.Y. Malatyaspor maçı öncesi taraftarına bez torba dağıtacak.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 10 Ocak Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, 'Sıfır Atık' projesine destek vererek maç öncesinde taraftara bez torba dağıtacak.
'Konyaspor taraftarı bez torba kullanıyor' başlığıyla kulüpten yapılan açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediyesi ve kulübümüzün işbirliğiyle pazar günü oynayacağımız E.Y. Malatyaspor karşılaşması öncesinde taraftarımıza üzerinde armamızın yer aldığı bez torba dağıtımı yapılacaktır" denildi.
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