Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, bu akşam yapacakları maçla lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 33 karşılaşmadan 19'unu kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 68 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı. Samsun'da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.



Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu. Bu arada, iki takım arasındaki 33 lig maçından Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak



Konya'daki maçlar



Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 16 maçtan 6'sını Beşiktaş kazandı, 8 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmada da ev sahibi ekip galip geldi. Konya'da Beşiktaş 26, ev sahibi ekip 18 gol attı. Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı son 6 lig maçından sadece birini kazanabildi. Rakibini 2014-2015 sezonunda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, deplasmandaki diğer 5 müsabakanın 4'ünde berabere kaldı, birini yitirdi. Geçen sezon Konya'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.



Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig tarihlerindeki 34. karşılaşmalarına çıkacak. Bundan önceki 33 maçın 19'unu Beşiktaş, dördünü Konyaspor kazandı. Şenol Güneş, bu maçla birlikte Süper Lig'deki 533. maçına çıkacak ve lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktörler sıralamasında Yılmaz Vural'ı yakalayarak ikinci sıraya ortak olacak. Beşiktaş, Konya deplasmanında oynadığı 16 lig sadece ikisinde mağlup oldu ancak altı galibiyet alabildi. Siyah beyazlı ekip, bu deplasmandaki son altı maçının birini kazanabildi.

Konyaspor'un Süper Lig tarihinde iç sahada en fazla berabere kaldığı rakibi Beşiktaş. Konyaspor ligde iç sahada oynadığı son üç maçtan beraberlikle ayrıldı. Konyaspor en son Mart - Mayıs 2011 arasında arka arkaya dört iç saha maçında berabere kalmıştı.Beşiktaş ligdeki son yedi deplasman maçının sadece birinde mağlup oldu ancak bu maçların üçünü kazanabildi. Beşiktaş, 2016 yılı başından bu yana ligde oynadığı 72 maçın sadece dokuzunu kaybetti ancak bu dokuz yenilginin tamamı deplasman maçlarında geldi. Konyaspor'un ligde iç sahada attığı son beş golün üçü maçların 90. dakikaları ve sonrasında geldi. Beşiktaş bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan, topa en fazla sahip olan ve isabetli şut çeken takım.

En Çok Oynanan Bahis 101 Konyaspor - Beşiktaş 3 MS2 1,55 15896 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 101 Konyaspor - Beşiktaş 3 13,90 %7,62 X3,30 %5,96 21,55 %86,42

Konyaspor bu sezon Süper Lig'de Karabükspor'un ardından gole çevirme oranı en düşük ikinci takım. Bu maçta, bu sezon ligde en fazla net gol pozisyonuna giren takım ile en az giren takım karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu sezon ligin en az gol yiyen takımı. Siyah beyazlılar, aynı zamanda ligde bu sezon en fazla maçta kalesini gole kapatan üç takımdan biri. Süper Lig'de bu sezon çektiği şutların kalitesine göre gol beklentisi en yüksek ve en düşük iki takımı bu maçta karşılaşacak: Beşiktaş & Konyaspor. Bu sezon ligde en az 30 kurtarış yapan kaleciler arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip iki kaleci bu maçta karşı karşıya gelecek: Fabri % Serkan Kırıntılı.

Ricardo Quaresma bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli orta yapan isim. Ligin en az isabetli orta yapan takımı olan Konyaspor ise, Quaresma'dan 15 isabetli orta daha az yaptı. Oğuzhan Özyakup, Konyaspor'a karşı beş Süper Lig maçında dört gol attı. Konyaspor, Oğuzhan'ın Süper Lig'de en fazla gol attığı iki takımdan biri. Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısında attığı son 11 golün altısı Talisca'dan geldi. Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuları bu gollerin toplamda dokuzunun sahibiydi: Talisca, Vagner Love ve Adriano. Talisca, Süper Lig'de 2018 yılında en fazla gol atan isim. Serkan Kırıntılı, geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 2014/15 sezonu başından bu yana en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı. Serkan, aynı zamanda bu süre zarfında Süper Lig'de, Charles Itandje'ın ardından bir maçta en fazla kurtarış yapan ikinci kaleci oldu.