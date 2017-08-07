Atiker Konyaspor Başkanı Şan: "İnşallah güzel bir sezon olur"

Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olan Atiker Konyaspor kafilesi özel uçakla gece geç saatlerde Konya'ya geldi.
Yeşil beyazlı kafileyi havalimanında 100 kadar taraftar coşkuyla karşıladı. Futbolcular ve teknik ekip, takım otobüsüne binerken taraftarları selamladı.
İNŞALLAH GÜZEL BİR SEZON OLUR
Süper Kupa'nın Konya'ya hayırlı olmasını temenni eden başkan Ahmet Şan, "Tüm Konya'mıza hayırlı olsun. Türkiye'de ve yurtdışında ne kadar Konyalı ve Konyaspor taraftarı varsa hepsine hayırlı olsun. Teknik ekibimizi ve futbolcuları kutluyorum. İnşallah güzel bir sezon olur" dedi.
Kafile daha sonra havalimanından ayrılarak Kayacık Tesisleri'ne gitti.