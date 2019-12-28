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Futbol
Haber Giriş: 28.12.2019 - 07:30,Son Güncelleme:/

Atiba'nın yeni görevi! Avcı açıkladı...

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Atiba'nın yeni görevi! Avcı açıkladı...

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 36 yaşındaki Atiba Hutchinson'nın antrenörlük yapmayı düşündüğünü ve kendisinin de bu fikirle ilgili projelerinin olduğunu açıkladı.

Gençlerbirliği maçında 3 gol 1 asistle gecenin yıldızı olan Atiba Hutchinson, aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra siyah beyazlı ekipte antrenör olarak devam etmek istiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından düzenlediği basın toplantısında 36 yaşındaki deneyimli futbolcuyu teknik heyetinde görmek istediğini gizlemedi.

Abdullah Avcı'nın Atiba Hutchinson ile yaptığı açıklama şu şekilde:

"Atiba çok önemli bir profesyonel. Atiba’yı bazen idman verilerine bakmayıp dinlendireceksin. Bunun ölçümlerine kısa bir süre önce bıraktık. Atiba bir tek dün antrenman yapabildi. Şimdi daha iyi toparlanacak. Oyunun içinde oyun aklı olan bir oyuncu. Doğru kişiler mesleki anlamda antrenörlüğü düşünen kişilere yardımcı olması gerekiyor. Atiba antrenörlüğü düşünüyor. Benim bununla ilgili bir projem var kendi antrenörünü yetiştirmekle alakalı. Atiba da bu isimlerden biri olacak."

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Atibanın yeni görevi Avcı açıkladı...


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