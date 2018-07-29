Atiba'dan sonra iki imza daha!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
İsmail Er
29.07.2018 - 21:41, Son Güncelleme:

Atiba'dan sonra iki imza daha!

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Atiba'dan sonra iki imza daha!

Beşiktaş yönetimi, Atiba'dan sonra Ryan Babel ve Adriano ile sözleşme uzatmak için kolları sıvadı.

Atiba Hutchinson’u takımda kalmaya ikna eden Beşiktaş yönetimi, Ryan Babel ve Adriano ile de yeni mukavele imzalama kararı aldı. Siyah beyazlılar, 1 yıllık sözleşmeleri bulunan iki futbolcuyla önümüzdeki günlerde masaya oturup tekliflerini iletecek. Adriano kalmayı çok istediği için bu oyuncuyla kısa sürede anlaşma sağlanması bekleniyor. Ryan Babel’in ise ücretine zam istediği belirtiliyor.

ATİBA SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson belirsizliği nihayet sona erdi ve iç transferdeki en büyük sorun çözüldü. Siyah beyazlı yönetim, sözleşmesi sona eren Kanadalı orta saha oyuncusuyla yeniden anlaşmayı başardı. 5 yıldır Beşiktaş forması giyen Atiba, yıllık 825 bin Euro karşılığında 1+1 yıllık mukavele imzalamayı kabul etti. Performans hesabına göre yapılan anlaşmaya göre Atiba, 10 maç oynarsa 100 bin, 20 maçta 250 bin, 30 maçta forma giyerse 500 bin Euro ekstra ücret alacak.

Atiba Hutchinson, Beşiktaş’ın bir sezon içerisinde oynayacağı tüm maçların yüzde 50’sinde forma giyerse, ekstra 250 bin Euro daha almaya hak kazanacak. Bu durumda 35 yaşındaki futbolcunun yılda kazanacağı toplam ücret 1 milyon 325 bin Euro’ya ulaşacak. Beşiktaş yönetimi ile Atiba arasındaki görüşmelerin uzun süre sonuçsuz kalması üzerine Trabzonspor, Göztepe ve Antalyaspor kulüplerinin devreye girip tecrübeli oyuncuya transfer teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Ayrıca Atiba Hutchinson’un menajeri Galatasaray yöneticileriyle temasa geçerek Kanadalı futbolcuyu teklif etmiş ancak sarı kırmızılılar, “Bizim önceliğimiz stoper transferi” diyerek olumsuz yanıt vermişti.

"BEŞİKTAŞ İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Beşiktaş’ın son transferi Enzo Rocco, dün Instagram hesabından Gary Medel ile antrenmanda çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve iddialı bir mesaj yazdı. Şilili futbolcu, “Hayatımdaki bu değişiklikten dolayı çok mutluyum. Her gün çok sert çalışacağım ve kulübüm için savaşacağım kardeşim Medel ile” ifadelerini kullandı.

 

 

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