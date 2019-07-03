Atiba ve Güven Yalçın, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan iki futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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