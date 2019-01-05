Atiba: 'Sorumluluklarımızı biliyoruz'

“Burada kamp iyi koşullarda başladı. Hepimiz tatilde dinlendik ve şimdi ikinci yarı için çalışmaya başladık. İyi bir ortam var. Huzurlu ve sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İkinci yarıya iyi başlangıç yapmak istiyoruz. İlk yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi, inişli çıkışlı dönemler oldu. Burada eksikleri kapatıp toparlanıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak ve seri oluşturmak istiyoruz”



'SORUMLULUKLARIMIZI BİLİYORUZ'

“Aramızda birçok defa konuştuk. İlişkiler anlamında problemimiz yok. Birliktelik anlamında sorun yok. Sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Tüm takım güzel bir şekilde çalışıyor, antrenmanlar keyifli geçiyor. Hepimiz profesyoneliz. Sorumluklarımız biliyoruz. Şimdi de bu durumu ikinci yarıda tersine çevirmek istiyoruz. Kötü gidişatı ortadan kaldırmak için ligin ikinci yarısına iyi başlamak zorundayız"



'LARIN'İN ZAMANA İHTİYACI VAR'

“Genel olarak tecrübeli takımız. Ligde iyi konumda değiliz. Bu tecrübe ve kalitelle iyi bir seri yakalayabiliriz. Şampiyon olabilmek için bir galibiyet serisi oluşturmamız lazım. Önümüzde tırmanmamız gereken önemli engeller var, önemli takımlar var. Odaklanırsak bu durumu değiştirebiliriz. Larin, Türkiye’de şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Belli kaliteye ve gol becerisine sahip bir oyuncu. Hala genç ve öğrenmesi gereken çok şey var. Gerçekten çok çalışıyor. Umarım onun için işler yoluna girer. Beni de mutlu eder. Kulüple görüştüğümde Larin’in uygun bir oyuncu olduğunu söyledim. Zamana ihtiyacı var. Genç bir oyuncu. Oynama alışkanlığına ihtiyacı var. Gelişim sağlayacağına inanıyorum"



"Türkiye'de keyifli ve mutluyum. Bana iyi davranıyorlar, insanların sevgisini görüyorum. Ne yapacağım konusunda emin değilim. Türkiye'de kalma fırsatım olursa burada devam etmek isterim, çünkü burada huzurluyum"



BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI

"Dorukhan yetenekli bir oyuncu. Fırsatını iyi kullandı. Potansiyeli yüksek. Çok parlak geleceği var. Umarım böyle devam eder ve biz de gelişimine hep birlikte tanıklık ederiz. Burak Yılmaz, kariyeri boyunca oynadığı her takıma ciddi katkı yapmış bir oyuncu. Çok akıllı bir oyuncu, doğru yerde oluyor, gol becerisi çok yüksek. Bize karşı oynadığında bunu görmüştük. Golü koklayan ve doğru yerde olan bir oyuncu. Beşiktaş’a büyük katkısı olacağını düşünüyorum.”



VISCA YORUMU

"Burada 6. sezonum. İlk kez bu kadar açık bir lig. Açıklanması zor bir durum. Biz de üstünlük kuran oyun yapısını bir türlü kuramadık. Trabzonspor’da Yusuf, Abdülkadir çok genç, potansiyelleri yüksek oyuncular. Akıcı bir şekilde oynuyorlar, Başakşehir’de Visca bu şekilde."