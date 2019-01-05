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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Serdar SARIDAĞ / Fotoğraf: Emre OKTAY
05.01.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Atiba: 'Sorumluluklarımızı biliyoruz'

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Atiba: 'Sorumluluklarımızı biliyoruz'

Beşiktaş'ın tecrübeli başarılı orta saha oyuncusu Atiba, basın mensuplarıyla konuştu.

“Burada kamp iyi koşullarda başladı. Hepimiz tatilde dinlendik ve şimdi ikinci yarı için çalışmaya başladık. İyi bir ortam var. Huzurlu ve sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İkinci yarıya iyi başlangıç yapmak istiyoruz. İlk yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi, inişli çıkışlı dönemler oldu. Burada eksikleri kapatıp toparlanıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak ve seri oluşturmak istiyoruz”

'SORUMLULUKLARIMIZI BİLİYORUZ'
“Aramızda birçok defa konuştuk. İlişkiler anlamında problemimiz yok. Birliktelik anlamında sorun yok. Sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Tüm takım güzel bir şekilde çalışıyor, antrenmanlar keyifli geçiyor. Hepimiz profesyoneliz. Sorumluklarımız biliyoruz. Şimdi de bu durumu ikinci yarıda tersine çevirmek istiyoruz. Kötü gidişatı ortadan kaldırmak için ligin ikinci yarısına iyi başlamak zorundayız"

'LARIN'İN ZAMANA İHTİYACI VAR'
“Genel olarak tecrübeli takımız. Ligde iyi konumda değiliz. Bu tecrübe ve kalitelle iyi bir seri yakalayabiliriz. Şampiyon olabilmek için bir galibiyet serisi oluşturmamız lazım. Önümüzde tırmanmamız gereken önemli engeller var, önemli takımlar var. Odaklanırsak bu durumu değiştirebiliriz. Larin, Türkiye’de şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Belli kaliteye ve gol becerisine sahip bir oyuncu. Hala genç ve öğrenmesi gereken çok şey var. Gerçekten çok çalışıyor. Umarım onun için işler yoluna girer. Beni de mutlu eder. Kulüple görüştüğümde Larin’in uygun bir oyuncu olduğunu söyledim. Zamana ihtiyacı var. Genç bir oyuncu. Oynama alışkanlığına ihtiyacı var. Gelişim sağlayacağına inanıyorum"

"Türkiye'de keyifli ve mutluyum. Bana iyi davranıyorlar, insanların sevgisini görüyorum. Ne yapacağım konusunda emin değilim. Türkiye'de kalma fırsatım olursa burada devam etmek isterim, çünkü burada huzurluyum"

BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI
"Dorukhan yetenekli bir oyuncu. Fırsatını iyi kullandı. Potansiyeli yüksek. Çok parlak geleceği var. Umarım böyle devam eder ve biz de gelişimine hep birlikte tanıklık ederiz. Burak Yılmaz, kariyeri boyunca oynadığı her takıma ciddi katkı yapmış bir oyuncu. Çok akıllı bir oyuncu, doğru yerde oluyor, gol becerisi çok yüksek. Bize karşı oynadığında bunu görmüştük. Golü koklayan ve doğru yerde olan bir oyuncu. Beşiktaş’a büyük katkısı olacağını düşünüyorum.”

VISCA YORUMU
"Burada 6. sezonum. İlk kez bu kadar açık bir lig. Açıklanması zor bir durum. Biz de üstünlük kuran oyun yapısını bir türlü kuramadık. Trabzonspor’da Yusuf, Abdülkadir çok genç, potansiyelleri yüksek oyuncular. Akıcı bir şekilde oynuyorlar, Başakşehir’de Visca bu şekilde."

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