Atiba pazar alışverişinde! Görenler şaştı kaldı
Beşiktaş'ın 35 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, bebek arabasıyla semt pazarına alışverişe çıktı. Kanadalı futbolcuyu gören esnaf şaşırdı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson'un sosyal medyada paylaşılan pazar fotoğrafları, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini topladı.
Eşi ve bebeğiyle birlikte semt pazarına giden Kanadalı futbolcu, poşetleri taşırken görüntülendi. Fotoğraflarda, Atiba'yı gören esnafın da şaşkın bakışları dikkatlerden kaçmadı.
35 yaşındaki futbolcu, alışveriş yaptıktan sonra ailesiyle birlikte pazardan ayrıldı.
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