Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAtiba Hutchinson ile 1 yıl daha!
GeriFutbol Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
15.04.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha!

Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik zafere 1 gollük katkı sağlayıp formunun zirvesinde olduğunu gösteren Atiba, artı 1 yıllık opsiyonu için geri sayımda... Bu sezon 21 maça çıkan Kanadalı, kalan 6 haftanın 5’inde 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi bir sene daha uzayacak.

Beşiktaş’ın sezon başındaki hazırlık kampına kulüple yeni sözleşme pazarlıklarının sürmesi sebebiyle katılamayan Atiba Hutchinson, anlaşma sağlanmasının ardından takıma katılmış ve performans olarak geriden gelerek formayı kapmıştı.

Özellikle sezonun ikinci yarısında çok önemli bir çıkış gösteren ve Beşiktaş’ın yakaladığı namağlupluk serisinin etkenleri arasında yer alan 36 yaşındaki ön libero, önceki akşam Kara Kartal’ın Başakşehir’i 2-1’lik skorla devirdiği karşılaşmaya da damgasını vurdu. Mücadeleye kaptan olarak çıkan ve takımı 1-0 gerideyken beraberliği getiren golü atıp takımı ayağı kaldıran tecrübeli futbolcu, maç boyunca yine istikrarlı görüntü sergileyip taraftarını mest etti.

‘Benjamin Button gibi!’

Tecrübeli futbolcunun ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performans Beşiktaş camiasında büyük beğeni kazandı. Maç sonunda özellikle sosyal medyada tecrübeli oyuncu için, ‘Ahtapot’ ve ‘Benjamin Button gibi!’ yorumları yapıldı.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 1 yıllık daha opsiyonu bulunan başarılı oyuncunun kontrat detayları ortaya çıktı. Taraftarların şimdiden yeni sezonda da takımda olmasını beklediği Atiba’nın opsiyon maddesini aktive edebilmesi için önünde 5 maç var...

Sözleşmesinde '25 maç oynarsa opsiyon devreye girer' maddesi bulunan tecrübeli futbolcu, Kartal'da bu dönem 21 mücadelede forma giydi. İlk etapta Atiba'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için zadece 4 mücadelede forma giymesi yeterli gözükse de kontratındaki opsiyonun ara maddesine göre 25 maçın hepsinde en az 45 dakika oynaması gerekiyor.

Akhisar'dan yararlanamayacak

Bu sezon 21 mücadelenin 20'sinde 45 dakika ve üzeri forma giyen Atiba, opsiyon için 18 Ocak'ta oynanan Akhisar karşılaşmasındaki 7 dakikalık peformansından yararlanamayacak. Bu durum sebebiyle başarılı ön liberonun, opsiyonu kullanabilmesi için Süper Lig'de kalan 6 karşılaşmanın 57inde oyun başına 45'er dakika görev yapması gerekecek. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (15.04.2019)
daha fazla video için
Eljif Elmas ve Henry Onyekuru’ya devlerden yakın takip
Eljif Elmas ve Henry Onyekuru’ya devlerden yakın takip
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türk hakemler UEFA VAR kursuna katılıyor

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev maç

Kartal ikinci devrelerde yüksekten uçuyor

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk ediyor