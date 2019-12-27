Atiba Hutchinson: "Heykel olayını duydum, biliyorum"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atan ve 3 asist yapan Atiba Hutchinson, maçın ardından konuştu.

"İLK GOL BUZU KIRDI"

Maçı yorumlayan Atiba, "Benim adıma iyi bir gündü. Özellikle 2. yarıda iyi işler yaptık, önemli bir galibiyet aldık. İlk gol buzu kırdı. Golden sonra akıcı bir oyun oynamaya başladık. Gol gerginliği de dağıttı. Devre arasından önce kazanmak önemliydi, bunu başarmak da güzel oldu" dedi.

"HEYKEL OLAYINI DUYDUM"

Atiba sözlerini, "Heykel olayını duydum, bunu söylüyor olmaları çok özel. Bilemiyorum, bu çok büyük bir konu, çok iddialı bir konu. Ben mümkün olduğunca tevazu göstermeye çalışıyorum ama bu beni çok mutlu ediyor." ifadeleriyle tamamladı.

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