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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
14.10.2018 - 21:31, Son Güncelleme:

Atiba Hutchinson: Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum

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Atiba Hutchinson: Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum

Atiba Hutchinson, "İlk kez Türkiye'ye geldiğimde, takımdaki yöneticiler ve arkadaşlarım derbiden söz ettiler. O zamandan beri Fenerbahçe derbisini kazanmanın bizler için ne kadar önemli olduğu biliyorum. Fenerbahçe'nin ve bizim sahamızdaki atmosfer her zaman muhteşemdir" dedi.

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 1 yıl aradan sonra Kanada Milli takımının kadrosuna dahil edildi. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Kanada basınına birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde yöneticiler ve takımdaki arkadaşlarının Fenerbahçe derbisinin önemine dikkat çektiğini ifade ede Atiba Hutchinson, "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi biraz daha önemli ama Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan derbiler senelerdir çok daha çekişmeli hale geldi. İlk kez Türkiye'ye geldiğimde, takımdaki yöneticiler ve arkadaşlarım derbiden söz ettiler. O zamandan beri Fenerbahçe derbisini kazanmanın bizler için ne kadar önemli olduğu biliyorum. Fenerbahçe'nin ve bizim sahamızdaki atmosfer her zaman muhteşemdir. Her ne zaman onlarla oynarsak oynayalım maç bir oyundan çok daha fazlası olur. Onlarla oynağımız her maç sanki Türkiye Ligi'nin finali gibi muhteşem oluyor. Oynayacağımız her maçta bende ayrı bir havaya girerim. Beşiktaş, uzun süredir Fenerbahçe deplasmanında kazanamıyor. Bizde kazanamadığımız için üzülüyoruz ve orada kazanmak istiyoruz özellikle taraftarımız orada 3 puanı çok istiyor" ifadelerini kullandı.

"MUHTEMELEN SON TURNUVAM OLACAK"

Uzun bir aradan sonra milli takıma tekrardan çağırıldığı için mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, "Benim için gerçekten muhteşem. Takımda muhteşem insanlar var ve onlarla daha önce hiç karşılaşmadım. Onlarla tekrar bir arada olmak, sahada nasıl olduklarını görmek harika. Kanada Milli Takımı'na çağrılmak ve ülkem için oynamak gerçekten muhteşem. Uzun zaman sonra tekrar taraftarımızla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Türkiye'de geçen sezon önemli bir sakatlık yaşamıştım ve kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ayağımdan bir operasyon yaşadım ve sağlığıma kavuşmam uzun zaman aldı. Geçen yaz boyunda ne yapmak istediğim hakkında çok fazla şey düşündüm. Hatta hocamız John Herdman ile de kısa bir sohbette bulundum ne yapmak istediğim ve onun benden ne istediğin hakkında. Onunla konuşmak bana gerçekten çok iyi geldi ve benden ne istediğini çok açıkça ifade etti. Benle konuştuktan sonra aklımda milli takımın CONCACAF Gold Cup elemelerinde oynayacağı maçlarda onlarla birkte olmak ve önümüzdeki sene oynanacak olan Gold Cup maçlarına kadar liderlik etmek vardı. Gold Cup'ta oynamak benim için çok güzel olacak ve sonrasında ne olacak bakacağız. Muhtemelen son turnuvam olacak. Umarım Gold Cup'ta ülkemiz adına başarılı başarırız. Çünkü bunu tüm kariyerim boyunca çok özledim" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BİZİM EVİMİZ"

Sezon sonunda kendisini iyi hissetmesi halinde bir sezon daha futbol oynayabileceğini belirten Atiba, "Aklımda her zaman bir sezon daha oynamak var. Eğer Türkiye'de sezon sonu kendimi iyi hissedersem bir yıl daha oynayabilirim. Fakat birkaç ötesini yıl şimdilik düşünmüyorum. Şu anda oynadığım futbolla ilgileniyorum. Gelecek yaz ne olacak göreceğiz. MLS ile ilgili her zaman bir ihtimal vardır. MLS takımlarından ilgilenenler oldu ancak bunlar ciddi teklifler değildi. Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de Beşiktaş'la biraz daha zamanım var. Bana çok şey kattılar. Türkiye benim gerçekten ikinci evim gibi oldu. Aklımda kariyerimi burada noktalamak gibi düşünce de var. Türkiye harika bir yer ve harika bir kültüre sahip. Üç oğlum burada dünyaya geldi. Eşim ise burayı gerçekten çok seviyor ve ayrılmak istemiyor. Türkiye bizim evimiz" diye konuştu.

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