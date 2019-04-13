Atiba Hutchinson açıkladı! Gelecekte...
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Medipol Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Geleceği hakkında sorulan soruya da yanıt veren tecrübeli oyuncu, "Hem kişisel olarak hem takım olarak performansımızdan memnunum. İlk yarıda sorunlar yaşadık ama devreden önce gol bulmak öz güvenimizi yükseltti. İkinci yarıda da üzerine koyarak devam ettik. Hepimiz birbirimiz için mücadele ettik ve kritik bir galibiyet aldık. Bana ve takıma verdikleri destek için taraftara minnettarım. Uzun zamandır buradayım ve her anım büyük bir keyifle geçiyor. Gelecek ne getirecek hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle