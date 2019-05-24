Atiba Hutchinson 850 bin euroya oynayacak
Sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayan Atiba Hutchinson'un alacağı ücret belli oldu.
Bu sezon 25 resmi maçta forma giymesi durumunda kontratındaki özel madde gereği sözleşmesi 1 yıl uzayacak olan Atiba Hutchinson bunu başarmış ve gelecek sezon da takımda kalmayı garantilemişti.
Şu an toplamda 26 maçı bulunan Kanadalı oyuncunun, bu sezon aldığı yıllık ücret üzerinden maaş almaya devam edeceği bildirildi. Tecrübeli oyuncu, Siyah-Beyazlılar’da yıllık ücreti 850 bin Euro.
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