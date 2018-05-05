Ateşten pazar!
Son 5 maçını da kazanan sarı lacivertli ekip, Timsahlar karşısına ideal kadrosuyla çıkacak. 3 haftadır fire vermeyen Cimbom ise Akhisar önünde Belhanda, Mariano ve Tolga'dan yoksun oynayacak. Başakşehir ve Beşiktaş da bu maçları heyecanla bekliyor.
SPOR Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik maçları bugün İstanbul ve Akhisar'da oynanacak.
Günün ilk önemli mücadelesinde 63 puanlı lig üçüncüsü Fenerbahçe, 39 puanla orta sıralarda yer alan Bursaspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertlilerde eksik yok. Yeşil beyazlılarda ise Joshua John, Alper ve Sercan sakat.
66 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise, saat 19.00'da T.M.Akhisar deplasmanına konuk oluyor. Sarı kırmızılılarda cezalı Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano ve Tolga yok. Akhisar'da ise Serginho, Henrique ve Eray sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bugün alacağı sonuçlar, zirve yarışının diğer iddialı ekipleri M. Başakşehir ve Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiriyor.
Sarı kırmızılılar kazanırsa Süper Lig'deki 21. şampiyonluğa ulaşma yolunda önemli bir adım atacak. Puan kaybetmesi halinde, yarıştaki üç rakibi de gelecek haftalar için umutlanacak.
DİPTE DE YANGIN VAR
SÜPER Lig'de düşme hattında yer alan Gençlerbirliği, tehlike bölgesinin hemen üstünde yer alan Antalya'yı konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak maçın hakemi Halis Özkahya.
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