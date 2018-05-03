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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol "Ateşten gömlek" giyen Yılmaz Vural yine kurtardı!
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Futbol
aa-spor
03.05.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

"Ateşten gömlek" giyen Yılmaz Vural yine kurtardı!

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"Ateşten gömlek" giyen Yılmaz Vural yine kurtardı!

Spor Toto 1. Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Eskişehirspor'un başına son 5 maç kala geçen Yılmaz Vural, takımını ligde tutarak daha önceki gibi giydiği "ateşten gömleğin" hakkını verdi.

Eskişehirspor'da Yücel İldiz'den boşalan koltuğu 30. haftada devralan Yılmaz Vural, siyah-kırmızılıları üst sıralara taşımak için kolları sıvadı.

Deneyimli teknik adam, göreve geldiğinde 31 puanla 16. sırada bulunan, Samsunspor ve Denizlispor ile TFF 2. Lig'e düşmeme mücadelesi veren Eskişehirspor'un başında çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'a 4-1 yenildi.

Bir sonraki hafta aynı hedefte mücadele ettiği Samsunspor'u ağırlayan Vural'ın idaresindeki Eskişehirspor, rakibini 5-0 yenerek, 34 puanla 14. sıraya yükselip, rahat bir nefes aldı. Eskişehirspor 32. haftada da ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti ve puanını 37'ye çıkarıp, 13. sırada kendine yer buldu.

Geçen hafta da Vural yönetiminde 4'üncü maçına çıkan Eskişehir temsilcisi, Boluspor ile 2-2 berabere kalıp, küme düşme potasındaki rakibi Samsunspor'un da Akın Çorap Giresunspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından ligde kalmayı garantileyince, taraftarını mutlu etti.

Eskişehirspor'a 23 yıl sonra dönen Vural yönetimindeki siyah-kırmızılı takım, 4 maçta 2 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberlik alıp, 12 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

"EVLİYA ÇELEBİ, BENİM KADAR GEZMEMİŞTİR"

Tecrübeli teknik direktör Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1986 yılından beri Türkiye'de 29 takım çalıştırdığını belirterek, sürekli takım değiştirmekten mutlu olmadığını ancak şartların onu gerektirdiğini söyledi.

Takımlarla şimdiye kadar 35 sözleşme yaptığını ifade eden Vural, şöyle konuştu:
"Üç kez Bursaspor'da, Antalyaspor, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Adanaspor ile de ikişer kez çalıştım. Bu takımlara bir şeyler yapmışız ki beni çok kez tercih ettiler. Türkiye'de 7 coğrafi bölgede ikişer, üçer kez bulundum. Polislerimiz, askerlerimiz görevi gereği Anadolu'yu bu kadar gezmiyor. Ülkenin her bölgesinin futbolla ilgili her türlü durumunu biliyorum. 738 resmi maçta takım yönettim. Evliya Çelebi, benim kadar gezmemiştir. 81 vilayeti kasabasına kadar bilirim. Hakkari'den Edirne'ye kadar biliyorum."

BİR ÇIKARDI BİR ÖNLEDİ

Vural, ligin bitimine 5 maç kala göreve geldiği Eskişehirspor ile bu sene zoru başardıklarının altını çizdi.

Halkın sevgisi ve teveccühü nedeniyle sokakta yürümekte güçlük çektiğine değinen Vural, "Eskişehirspor'a tamamen amatörce, yürekten, camiaya destek olmak için geldim. Kaç takımı ligde tuttum vallahi bilmiyorum. Eskişehir'e bayağı emeğim var. Bir kez Süper Lig'e çıkarttık, bir kez düşmesini engelledik. Bir ara da biz yokken düştü. Şimdi Eskişehir'de yollarda yürürken bana gösterilen sevgi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

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