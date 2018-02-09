Ateşle oynuyor! Son karar Kocaman'ın...
Fenerbahçe'de gözler Medipol Başakşehir maçına çevrildi... Kadro konusunda ise sıkıntı sürüyor... Bir isim var ki, üzerinde henüz karar verilemedi.
Göztepe ile oynanan ikinci yarının ilk maçında omzu çıkan ve iki maçta forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano çalışmalara beklenenden erken başlarken, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sambacının ağrılarına rağmen fedakarlık göstermesi, Başakşehir maçı öncesi Aykut Kocaman'ın elini güçlendirdi.
KARAR AYKUT KOCAMAN'IN
Ancak bu durum çok ciddi bir riski de beraberinde getiriyor. Kulüp doktorları, omzuna sert bir darbe alması halinde Giuliano'nun bu kez daha ciddi bir sakatlık tehlikesi ile karşı karşıya kalıp, sezonu bile kapatabileceğini teknik heyete rapor ettiler.
Giuliano, bu riski alabileceğini söylerken, "Kendimi iyi hissediyorum ve kesinlikle Başakşehir'e karşı oynamak istiyorum" diyor. Yıldız futbolcu hakkındaki son kararı teknik direktör Aykut Kocaman verecek. Sarı-lacivertli hocanın Brezilyalı yıldızı maçın kadrosuna alıp, duruma göre ikinci yarıda forma vermesi de ihtimaller arasında. (Fotomaç)
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