Pazar günü evinde Akhisar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yine Burak Yılmaz endişesi yaşanıyor... 2. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde kasığından sakatlanan milli futbolcunun ağrıları bir türlü geçmiyor.

2-3 HAFTA DİNLENMESİ LAZIM

"2-3 hafta dinlenmen lazım" uyarılarını kulak arkası eden Burak her maça yoğun bir tedaviyle çıkabiliyor. Ardından da yıldız futbolcunun kasığındaki ağrılar yeniden başlıyor.

BÜYÜK FEDAKARLIK, BÜYÜK RİSK

Burak büyük bir fedakarlığa imza atsa da aynı zamanda ateşle de oynuyor... Takımını bu zorlu süreçte yalnız bırakmak istemeyen milli futbolcu çok daha büyük bir sakatlığa da adeta davetiye çıkarıyor.

​YİNE İĞNEYLE OYNAMAK İSTİYOR

Ersun Yanal'la görüşerek Akhisar maçına da iğneyle çıkmak istediğini söyleyen Burak'la ilgili kesin karar verilmedi. Yanal'ın Rodellaga'nın formu nedeniyle Burak'ı bu kez dinlendirebileceği konuşuluyor. (Takvim)