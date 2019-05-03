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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.05.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyareti ve kulübün kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyareti ve kulübün kuruluş yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe Kulübünü ziyaret edişinin 101 ve sarı-lacivertli kulübün kuruluşunun 112. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, kulüp başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, genel sekreter Sevil Zeynep Becan, yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Ömer Okan, Selahattin Baki, Acar Sertaç Komşuoğlu, Turhan Şahin, İlker Dinçay, kulüp üyeleri, altyapı sporcuları ve Fenerbahçe Koleji öğrencileri katıldı.

Törende konuşan başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün tarihinde büyük fedakarlıkların olduğunu belirterek, "Söz konusu vatansa, Fenerbahçe Spor Kulübünün tarihi büyük fedakarlıklar ve bağlılık örnekleriyle dolu. Bunu kimse tartışamaz. Fenerbahçe, bir kulüpten çok daha ötesi ve fazlası. Bu vatan için spor faaliyetlerini yürüten bir kulüpten çok daha fazlasını yaptığı, tarihin altın sayfalarına yazılı durumda. Bizler, Türkiye'nin en özel ve en güzel kulübünün fertleri, temsilcileriyiz. Kendimizle ne kadar gurur duysak azdır. Fenerbahçe, kültürü, ilkeleri, değerleri, temsil ettikleri ve duruşuyla çok farklı bir kulüp." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Atatürk'ün yolundan yürüdüğünü dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Ata'mızın Fenerbahçe Spor Kulübüne ilgisini pek çok olayla ifade edebilir, kanıtlayabiliriz. Aslında Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu önemli değil, hangi kulübün onun yolundan yürüdüğü önemli. Burada da Fenerbahçe'yi ayırt etmek mümkün diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu vatan için yaptıklarını saygıyla karşılamış ki bu ziyareti gerçekleştirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir lider olduğu, neler ifade ettiği, sadece ülkemiz değil tüm dünya tarafından kabul edilen bir olay. Ancak ülke olarak enteresan bir dönemden geçiyoruz. Ata'mızın değerinin zayıflatılmaya çalışıldığı, iftiralara uğradığı, kıymetinin yeterince bilinmediği, hatta hatta dil uzatıldığı bir dönemden geçiyoruz. Üzücü. İnşallah bugünler sona erer. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Ata'mız söz konusuysa, duruşumuz, anlayışımız, hareket biçimimiz, ilkelerimiz ve değerlerimiz her zaman ortadadır. Bu sadece tenhada değil kalabalıkta da böyledir."

Küçük: "İki bayramı bir arada kutluyoruz"

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulüp açısından iki bayramı bir arada kutladıklarını söyledi.
Vefa Küçük, iki güzel olayı bir arada andıklarını anlatarak, "İki bayramı bir arada kutlamak için buradayız. Gazi Mustafa Kemal'in 3 Mayıs 1918'de kulübümüzü ziyaretinin üzerinden 101 yıl geçti. 3 Mayıs 1907'de kulübümüz kurulmuştu. Onun üzerinden de 112 yıl geçti." şeklinde görüş belirtti.

Atatürk'ün sarı-lacivertli kulübü ziyaretinde anı defterine yazdıklarını okuyan Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk, 82 milyonun, bütün spor kulüplerinin Atatürk'üdür. Bizim gerçekten Atatürk'ün kulübü olduğumuz, hem hatıra defterine yazdıkları hem de daha sonraki icraatlarıyla, kulübümüze olan ilgisi ve sevgisiyle kanıtlanmıştır. 1932'de kulübümüz yandığında ilk yardımı yapan, kulübümüze destek veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Başka olaylar da vardır ama hatıra defterine kendi eliyle yazdıklarını, Atatürk'ün Fenerbahçeliliğinin kanıtı olarak gösteririz. Fenerbahçe'mizin kuruluşu ve Atatürk'ün kulübümüze ziyaretiyle hep iftihar ettik. Cumhuriyetimiz ve kulübümüz var oldukça da iftihar etmeye devam edeceğiz."

Atatürk'ün Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etmesinin gururunu yaşadıklarını vurgulayan genel sekreter Sevil Zeynep Becan ise şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'mizin Atatürk'e bağlılığının nişanı olan bugünü, aynı zamanda kulübümüzün kuruluşu olarak kabul etmenin gururunu yaşıyor ve hissediyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1918'de ülkemiz zor günlerini yaşarken, İstanbul endişe ve yılgınlıkla boğuşurken, kulübümüzü ziyaret etmiş, Fenerbahçe'mizi övgü dolu sözleriyle onurlandırmıştır. Gücümüzü Atatürk sevgisinden ve gurur dolu tarihinden alan bir camiayız. Kulübümüz zorlu bir dönemden geçmektedir ancak bizler azim, cesaret ve sahip olduğumuz Fenerbahçe sevgisiyle tüm zorlukları geride bırakacağız."

Yönetici Turhan Şahin de kulübün mazisinde önemli bir tarihin olduğuna değinerek, "Bu mutlu gün hepimize kutlu olsun. Atamızın 3 Mayıs 1918'de kulübümüzü ziyaret etmesi, bizi mutlu etmekte ve gururlandırmaktadır. Tarihi ziyaret, kulübümüzün mazisinde şanlı bir tarih yattığını, kulübümüzün vatan ve Atatürk sevgisinin, Çanakkale ve Kuvayımilliye ruhunun sembolü olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. 3 Temmuz kumpasından bu yana camiamızın duruşu, son olarak 'Fener Ol' kampanyamıza olan alaka, kulübümüzün birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, dik duruşun sembolü olduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Törende Fenerbahçe Kulübünün çocuk ve gençlik kulübü üyeleri ile altyapı sporcuları şiirler okudu. Fenerbahçe Koleji öğrencilerinden oluşan çocuk korosu da öğrenci andı ve İzmir Marşı'nı seslendirdi.


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