Atatürk'süz koreografi
Medipol Başakşehir'in maç öncesi sergilediği Çanakkale Zaferi Koreografi'sinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün yer almaması dikkat çekti.
Maç öncesi Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla büyük bir koreografi yapıldı. Türkiye haritası şeklinde dev bir Türk bayrağının açıldığı koreografide Atatürk’ün olmaması dikkat çekti.
RÜŞTÜ REÇBER'DEN TEPKİ
Hürriyet yazarı ve Spor Arena yorumcusu Rüştü Reçber de BeIN Sports'taki programında bu konuya dikkat çekti. Canlı yayında Reçber, "Koreografi için Başakşehir kulübünü tabii ki kutluyoruz. Atatürk'ün silah arkadaşları; ama ben Atatürk'ü göremedim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu söylemek istedim." diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle