MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAtatürk Stadı’nda korkutan anlar!
GeriFutbol Atatürk Stadı’nda korkutan anlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2020 - 15:37,Son Güncelleme:/

Atatürk Stadı’nda korkutan anlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atatürk Stadı’nda korkutan anlar!

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Karşıyaka’nın Erbaaspor’u konuk ettiği karşılaşmada Erbaaspor’dan Recep Uğur, takım arkadaşı kaleci Taylan ile çarpışarak baygınlık geçirdi.

Mücadelenin 55’inci dakikasında çenesine darbe alan oyuncu kanlar içinde yerde kaldı. Baygınlık geçiren Recep’e ilk müdahale saha içinde yapılırken, sahaya ambulans girdi.

Apar topar hastaneye kaldırılan Recep’in dişlerinin kırıldığı ve çenesinde çıkık olduğu öğrenildi. Ebaasporlu yetkililer, oyuncularının hayati bir tehlikesi olmadığını iletti.


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle