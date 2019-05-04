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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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CNN TÜRK
04.05.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Ataman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EuroLeague daveti

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Ataman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EuroLeague daveti

CNN TÜRK'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in konuğu olan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 17 Mayıs'ta İspanya'da oynanacak olan "Fenerbahçe - Anadolu Efes" Final-Four maçına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm siyasi liderleri davet etti.

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'e konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Türkiye'nin tanıtımına maazzam bir katkı veriyoruz. İspanya'daki salon 15-16 bin kişilik bir salon. Orada yarıdan fazla Türk olacak. Tabii ki çoğunluğu Fenerbahçeli taraftarlar olacak. Onlar oraya gelemeye alışkınlar. Önceden biletlerini alıyorlar ama bizim de 1-2 bin taraftarımız olacak. Yani 7-8 bin Türk olacak. Spora destek veren, basketbolu seven Sayın Cumhurbaşkanımızı da diğer siyasi parti liderlerimizi de orada görebilsek. Ben buradan kendisini davet ediyorum. Spor bakanımız zaten bizimle olacağını söyledi. Orada bir gövde gösterisi yapalım. Türkiye sadece dışarıdan gösterildiği gibi sürekli kaotik ortamlar yaşayan bir ülke değil. Evet sorunlarımız var ama her ülkenin sorunları var. Bizim güzel olaylarımız da var" ifadelerini kullandı.

Seyircilerden de büyük bir talep olduğunu ve şimdiden uçuşlarda yerlerin dolduğunu dile getiren Ataman, THY'ye de ek sefer çağrısında bulundu.

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Atamandan Cumhurbaşkanı Erdoğana EuroLeague daveti

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