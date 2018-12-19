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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
19.12.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

Ataman: 'Zor deplasman ama iddialıyız!'

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Ataman: 'Zor deplasman ama iddialıyız!'

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zor deplasmanda kazanmak istediklerini söyledi.

Ergin Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Moskova'ya iddialı gittiklerini belirterek, "CSKA Moskova deplasmanı, Avrupa Ligi'nin en zor deplasmanlarından biri ama biz Moskova'ya kendimize güvenerek gidiyoruz." dedi.

CSKA Moskova'da her oyuncunun iyi olduğunu vurgulayan Ataman, "Takım olarak yıllardır en üst seviyede basketbol oynuyorlar. Biz, yeni bir kadro olmamıza rağmen Avrupa Ligi'nin en iyi basketbolunu oynayan takımlardanız. Bu maç, bizim için çok iyi bir sınav olacak." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Metecan Birsen ise Buducnost VOLI galibiyetiyle moral bulduklarına dikkati çekerek, "Play-off'a giden yolda CSKA Moskova ile oynayacağımız karşılaşma sıralama açısından çok önemli bir maç olacak. Hedefimiz bu önemli maçı kazanıp, haftayı iki galibiyetle kapatmak." değerlendirmesinde bulundu.

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