Ataman ile Obradovic arasında gerginlik
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Doğuş, evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 100-74 yendi. Maç sonunda ise Ergin Atman ile Zeljko Obradovic arasında bir gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe Doğuş, evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i ligin 17. haftasında 100-74 yendi. Karşılaşma sonrası iki takımın koçları arasında bir gerginlik yaşandı. Maç sonu Ataman, Obradovic'in elini sıkmadan soyunma odasına gitti.
Anadolu Efes koçu Ataman maç sonunda şu açıklamalarda bulundu: Zeljko'ya karşı galibiyetler, mağlubiyetler aldım. İlk defa maçtan sonra elini sıkmadım. Mesleki bir saygı vardır. Maç sonunda 100 sayıyı bulmak için faul yaptırdı. Onun için de zor bir hafta oluyor. Önce tokat olayı, sonra Olympiacos'tan yenilen fark.
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