Ataman bombaladı!
Spor Arena Plus’a konuşan Ergin Ataman, kongre üyesi olduğu Galatasaray başta olmak üzere, Fenerbahçe ve Arda Turan hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı.
DİJİTAL spor dergisi Spor Arena Plus’ın Mart sayısı konuklarından biri de Ergin Ataman oldu. Bir basketbol adamı gözüyle Türk futbolunu Tarık Demir’e değerlendiren, basketbol hakkında da Fatih Saboviç’e konuşan Anadolu Efes Koçu, başta kongre üyesi olduğu G.Saray olmak üzere, F.Bahçe ve Arda Turan hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Dursun Özbek’e, “Galatasaray’a ihanet etti” suçlamasını yönelten Ataman, Arda için de, “Başakşehirli Arda Turan içime sinmiyor” dedi. 186 sayfalık Spor Arena Plus, Dergilik’te...
NASIL İNDİRİLİR?
SPOR Arena Plus, Dergilik uygulamasıyla IOS ve Android işletimli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan indirilerek okunabiliyor.
30’U AŞKIN USTA KALEM SPOR ARENA PLUS’TA
Zengin yazar kadrosuna sahip Spor Arena Plus’ta Sedat Ergin, Uğur Meleke, Orhan Uluca, Çetin Cem Yılmaz gibi 30’u aşkın usta kalemin yazıları yer alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle