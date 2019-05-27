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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.05.2019 - 01:03, Son Güncelleme:

Atalanta tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde

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Atalanta tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2018-2019 sezonunu 3. sırada bitiren Atalanta, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Serie A'nın 38. haftasının ardından Juventus ve Napoli'den sonra gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek diğer iki takım da belli oldu.

Atalanta, sahasında Sassuolo'yu Zapata, Gomez ve Pasalic'in golleriyle 3-1 yenerek, ligi 69 puan ve averajla 3. sırada bitirdi.
Inter de seyircisi önünde oynadığı Empoli maçını Keita ve Nainggolan'ın golleriyle 2-1 kazanarak aynı puanla 4. sırayı aldı.
Böylece Atalanta ve Inter, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Atalanta bunu tarihinde ilk kez başardı.
Salih Uçan'ı kadrosunda barındıran Empoli ise Chievo ve Frosinone'den sonra küme düşen son takım oldu.

Milan 5'inci, Roma 6'ncı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir gollük katkı yaptığı Milan, deplasmanda SPAL'ı 3-2 mağlup etmesine karşın 68 puanla 5. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

Kalecisi Donnarumma'nın 21. dakikada sakatlanarak oyunu terk ettiği Milan, son olarak 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Cengiz Ünder'in oyuna sonradan dahil olduğu Roma ise evinde Parma'yı 2-1 mağlup ederek 66 puanla 6. oldu.

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