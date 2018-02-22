Atalanta Borussia Dortmund maçı hangi kanalda saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Atalanta Borussia Dortmund maçı bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nin önemli bir karşılaşması olacak. Sporseverler karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki Atalanta Borussia Dortmund maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Avrupa Ligi'nde son 32 turunda rövanşmaçları heyecanı başlıyor. Atalanta Borussia Dortmund maçı da sporseverlerin sonucunu merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Alamn devi Dordmund, İtalyan rakini Atalanta'yı turnuvanın dışına iterek kupayı alma yolunda ilerlemek istiyor. Atalanta Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32. turunda rövenaş maçları oynanacak müsabakalarla başlıyor. Bu gecenin en önemli maçında ise İtalyan takımı Atalanta ile Alman ekibi Borussia Dortmund arasında olacak. Almanya'da oynanan ilk maç 3-2'nin Borussia Dortmund galibiyeti ile bitmişti
ATALANTA BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında İtalyan temsilcisi Atalanta sahasında Alman ekibi Dortmund'u ağırlayacak. 22 Şubat Perşembe 23:05'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Azzurri d'Italia Stadyumu'nda oyananacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'nda hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
ATALANTA BORUSSİA DORTMUND MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Almanya'da oynanan ilk maçta Dortmund, İtalyan temsilcisi Atalanya'yı 3-2 mağlup etmiş, Atalanta, Josip Ilicic'in attığı 2 golle direnmiş ama mağlup olmuştu.
Rövanş maçında Dortmund'un alacağı beraberlik Alman ekibini bir üst tura taşıyacak. Atalanta'nın adını bir üst tura yazdırması için ise 1-0 ya da 2 gollü galibiyetler alması gerekiyor.
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