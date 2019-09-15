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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.09.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Atakan Yüksel Dünya Şampiyonası'na veda etti

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Atakan Yüksel Dünya Şampiyonası'na veda etti

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor. Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün sabah seansında olimpik sıkletler 67, 87 ve 97 kiloda mücadele eden milli güreşçiler mindere çıktı.

Türkiye'yi 67 kiloda temsil eden Atakan Yüksel, ilk müsabakasında Estonya'dan Denis Bolunov'u 5-0 yendi.

İkinci maçında Moldovalı Donior Islamov ile karşılaşan son Avrupa şampiyonu milli güreşçi, 3-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-3'e getirdi ve adını bir üst tura yazdırdı.

Üçüncü turda Güney Koreli Hansu Ryu ile eşleşen Atakan, rakibine yenilerek elendi.

- Metehan ve Cenk'in repesaj şansı sürüyor

87 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen son iki yılın dünya şampiyonu Metehan Başar, ikinci turda Özbek Rustam Assakalov'a mağlup oldu.

97 kiloda mücadele eden olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, ilk turda Kırgız Uzur Dzhuzupbekov'u 2-1 mağlup ederken, ikinci maçında Ermeni Artur Aleksanyan'a yenildi.

Metehan ve Cenk, rakipleri finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkma hakkı elde edecek.

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