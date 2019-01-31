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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: AFP, AP
31.01.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Asya Kupası'nda final zamanı! Katar ile Japonya...

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Asya Kupası'nda final zamanı! Katar ile Japonya...

2019 Asya Kupası'nda final heyecanı, Katar ile Japonya arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda yarın TSİ 17.00'de başlayacak final karşılaşmasını, Özbek hakem Ravshan Irmatov yönetecek.

- Kalesinde gol görmeyen Katar ilk zaferi için sahaya çıkacak

İspanyol teknik direktör Felix Sanchez yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Katar, tarihinde ilk kez finale kaldığı Asya Kupası'nda mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Finale giden yolda defansıyla ön plana çıkan Katar, turnuvada henüz kalesinde gol görmedi.

E Grubu'ndan katıldığı organizasyonda Lübnan ile Suudi Arabistan'ı 2-0, Kuzey Kore'yi 6-0 mağlup ederek 3'te 3 yapan Katar, lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi. Bu turda Irak'ı ve çeyrek finalde Güney Kore'yi 1-0 yenen Körfez ekibi, yarı finalde ise ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0'la geçerek finale adını yazdırdı.

Katar'ın El-Duhail ekibinde forma giyen Almoez Ali ise turnuvada attığı gollerle adından söz ettirdi. 22 yaşındaki forvet, çıktığı 6 maçta 8 gol kaydederek şampiyona tarihinin en golcü futbolcu unvanını egale etti. Almoez Ali, final maçında bir kez daha ağları sarsması halinde bu unvanı İranlı futbolcu Ali Daei'nin elinden alacak.

- En başarılısı Japonya

Turnuva tarihinin en başarılı takımı konumundaki Japonya ise dokuzuncu kez katıldığı turnuvada beşinci final heyecanını yaşayacak. Önceki 4 finalini de kazanan Japonya, aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak.

Organizasyona F Grubu'ndan katılan Japonya, Türkmenistan'ı 3-2, Umman'ı 1-0, Özbekistan'ı ise 2-1 yenerek 9 puanla lider unvanıyla üst tura yükseldi.

Son 16 turunda Suudi Arabistan'ı, çeyrek finalde ise Vietnam'ı 1-0'lık skorlarla geçen Japonya, yarı finalde karşılaştığı İran'ı ise 3-0 mağlup ederek finalde Katar'ın rakibi oldu.

Bundesliga temsilcisi Werder Bremen'de forma giyen 28 yaşındaki Yuya Osako, turnuvada finale kadar fileleri 4 kez havalandırarak Japonya'nın en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor. 

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