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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: AFP
31.01.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Asya Kupası finali öncesi, Katar ve Japonya cephelerinden iddialı açıklamalar!

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Asya Kupası finali öncesi, Katar ve Japonya cephelerinden iddialı açıklamalar!

Katar ile Japonya'nın milli futbol takımlarının teknik direktörleri ve kaptanları, yarın oynanacak 2019 Asya Kupası finali öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Japonya Milli Takımı'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu ile kaptanı Maya Yoshida ve Katar Milli Takımı'nın teknik direktörü Felix Sanchez ile kaptanı Hasan Al-Haydos, final maçının yapılacağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Şampiyonluğa ulaşmaları halinde Asya Kupası'nı futbolcu ve teknik direktör olarak kazanan ilk kişi olacak Japon çalıştırıcı Moriyasu, "Bireysel unvanlarla pek ilgilenmiyorum. Yarın takım olarak kupayı evimize götürmek istiyoruz. Finale gelen kadar 16 gol atmış ve kalesinde gol görmemiş bir takımla karşılaşacağız. Güçlü olduklarının farkındayız. Fakat nasıl oynadıklarına bakmayacak ve kendi oyunumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Japonya Milli Takımı kaptanı Yoshida, yarı final maçlarını Katar'dan bir gün önce oynamanın avantajını sahaya yansıtmak istediklerini belirterek, "Takımca keyifli ve istekliyiz. İyi bir ivme yakaladık. Kupayı kazanmayı çok istiyorum. Çünkü harika bir teknik direktöre ve iyi futbolculardan kurulu bir takıma sahibiz." diye konuştu.

KATAR CEPHESİ

Katar Milli Takımı'nın İspanyol teknik direktörü Sanchez, "Kuşkusuz Katar futbol tarihinin en önemli karşılaşmasına çıkacağız. Finale gelene kadar oynadığımız 6 maçın da hikayesi farklıydı. Japonya maçınınki de farklı olacak. Japonya, Asya Kupası'nı defalarca kazanmış çok kaliteli bir takım olsa da bu meydan okumaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Milli Takımı kaptanı Al-Haydos ise tarihe geçme fırsatını değerlendirmek istediklerini kaydederek, "Hepimiz çok heyecanlıyız ama maçla ilgili en önemli şey sakin kalabilmek. Sabırlı olmalı ve teknik direktörümüzün istediklerini sahaya yansıtmalıyız." yorumunu yaptı. 

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