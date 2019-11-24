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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman ARAT
24.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Asvel zaferi yolumuzu aydınlattı'

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'Asvel zaferi yolumuzu aydınlattı'

Peşe peşe gelen sakatlıklar, formsuzluklar ve 10 maçın 7’sinin deplasmanda olması nedeniyle THY Euroleague’de kâbuslar yaşayan Fenerbahçe Beko, önceki gün ASVEL’i 88-72 yenerek, “Güneşli günler geri geliyor” sinyalini verdi.

Sakatlıklar ve on maçın yedisini deplasmanda oynayarak, inanılmaz bir fikstür işkencesiyle THY EuroLeague'de karanlık günler yaşayan Fenerbahçe Beko’nun önceki gün Asvel'i 88-72 yenerek elde ettiği ilk deplasman zaferiyle yeniden eski günlerine dönüşün sinyalini verdi.
Vladimir Stimac’ın 21 sayıyla süslediği müthiş oyunu, Ali Muhammed’in eski günlerine ışıltılı dönüşü, Melih Mahmutoğlu’nun üçlükleri ve Derriçk Williams’ın moral veren smaçlarıyla Asvel karşısında adeta coşan Obradoviç’in öğrencileri lehlerine dönen fikstürle taraftarlara “Bayrakları hazırlayın, güneşli günler geliyor” mesajı verdiler.

Sakatlıklarını tamamen atlattıktan sonra takıma Nando de Colo, Leo Westermann ve Jan Vesely’nin de katılmasıyla zirvenin en güçlü adayı olacaklarını ifade eden teknik heyet, “Çocuklar iyi olduğunu hatırladı. Artık zor günler geride kaldı, efsane geri dönüyor” dediler.

BU GALİBİYET TAKIM RUHUNA İLAÇ GİBİ GELDİ
Asvel karşısında alınan galibiyetin takım ruhuna ilaç gibi geldiğini belirten oyuncular, “Bu maç bizim için çok önemliydi. Kazandık ve yolumuz aydınlandı. Önümüzdeki altı maçın beşini içerde oynayacağız. Ataşehir Ülker Spor Salonunda oynayacağımız Khimki, Alba Berlin ve Anadolu Efes maçlarından da zaferle ayrılıp zirve yürüyüşünü başlatacağız. Bu üç maçtan sonra Atina’da Panathinaikos’u yenip, İstanbul’a Zenit St. Petersburg ve Valincia maçlarından da zaferle çıkıp, Fenerbahçe’nin nasıl bir takım olduğunu herkese göstereceğiz” dediler.

GENE ÇOK YORULDUK
Bu yıl şanssız fikstürden yaka silken Fenerbahçe Beko oyuncuları, evlerini, Ülker Salonu’nda antrenman yapmayı, taraftarının önünde maç oynamayı özlediğini belirten yetkililer, “Oyuncular çok yorgun ve moralsizdi. Bursa’da Tofaş’la oynadık, Bancelona’ya geçtik. Bu yıl kadrosunu çok güçlendiren Barcelona maçı bizim için çok kırıcı geçti Maç gece 01.00’da bitti. Otele gitmemiz, takımın uyuması 02.00’ı buldu. Sabah 1,5 saat uçup 10.40’ta Lyon’a geldik ve antrenmana çıktık. Mazeret olarak söylemiyoruz ama bu sezon bütün maçlar böyle geçti. Resmen fikstür kurbanı olduk. Neyse ki son galibiyetle bu zorluğu bitirdik ve artık eve döndük”

SEKİZ AYDA YAŞLI TAKIM DAMGASI YEDİK...
Fikstür vurgunu yüzünden tökezlediklerini ancak asa yere düşmediklerini belirten Fenerbahçe Beko teknik ekibi “İyi gün dostları bize demediklerini bırakmadı. 8-9 ay öncesine kadar önüne geleni deviren takıma ‘Yaşlı’ dediler. Bu takım 8-9 ayda mı yaşlandı? İtalya Milli takımı ve EuroLeague Oyuncular Birliği Kaptanı Gigi (Luigi) Datome’ye, Obradoviç’e denilmeyen kalmadı. Oysa bütün oyuncular Obradoviç’le baba oğul gibi. Günü geldiğinde iyiyi de kötüyü de paylaşan bir ekip bu. Abartılan küfür olayında başta Gigi’ye ve Melih olmak üzere bütün takıma yapılan ifadeler takımı uyandırma amaçlı. Tek talihsizlik canı yayına denk gelmesi oldu. Bu olaydan sonra kimse kimseyle ne küs kaldı, ne de biri diğerinden özür diledi.”

VESELY ANTRENMANDA AĞRI HİSSETTİ
Geçirdiği menisküs ameliyatının ardından uzun süre takımdan ayrı kana Vesely Asvel maçının öncesinde ısınırken ağrı hissedince tedbir amacıyla onatılmadığı durumunun bugün netleşeceği öğrenildi.

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